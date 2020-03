Venezuela.- Guaidó suspend les mobilisations contre Maduro en raison du coronavirus

MADRID, 14 mars (EUROPA PRESS) –

Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a annoncé samedi la suspension des mobilisations contre le président Nicolás Maduro pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

“De manière responsable, j’ai décidé de reprogrammer les assemblées populaires et les tournées de rue que nous avions prévues aujourd’hui dans tout le pays. Conscient de la situation, mais aussi que la lutte pour la démocratie et le changement au Venezuela se poursuit est essentielle”, a-t-il expliqué. Guaidó via son compte Twitter.

De même, Guaidó a annoncé la création d’une Commission d’experts de la santé composée de médecins et d’experts universitaires dans différentes spécialités dont la fonction principale sera d’assister à l’alerte aux coronavirus.

Parmi ses principales fonctions, il s’agira de «collecter et mettre à jour en permanence des informations et connaissances scientifiques et internationales sur le coronavirus», «transmettre ces informations aux établissements de santé du pays» ou «conseiller sur l’élaboration de campagnes de prévention informatives pour la population». “

Il mentionne également “offrir la vaste expérience de ses membres en matière d’urgence sanitaire à toutes les organisations qui en ont besoin” et “donner des conseils sur la formulation de mesures ou de programmes qui permettront de prévenir et de combattre cette pandémie”.

Parmi les membres figurent Julio Castro, de la Société vénézuélienne des maladies infectieuses; Gustavo Villasmil, de la Société vénézuélienne de médecine interne, ou Edgar Capriles, spécialiste en économie de la santé.

“Notre rôle fondamental est de collecter les informations qui nous parviennent d’autres pays pour les mettre au service des communautés et des équipes de santé”, a déclaré Castro, selon le journal vénézuélien “El Universal”.