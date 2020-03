Venezuela.- HRW dénonce les arrestations “arbitraires” et les “disparitions forcées” d’opposants au Venezuela

MADRID, 26 mars (EUROPA PRESS) –

L’ONG Human Rights Watch (HRW) a accusé mercredi le gouvernement vénézuélien d’avoir procédé à des arrestations “arbitraires” et des “disparitions forcées” et a appelé les autorités du pays sud-américain à cesser “immédiatement” ces pratiques, alors qu’il a a demandé à la communauté internationale de faire pression et d’enquêter sur ces allégations d’abus.

“Il est déjà regrettable que les forces de sécurité vénézuéliennes aient détenu arbitrairement des milliers de personnes, mais elles ont également eu recours à des disparitions forcées, un crime pervers et interdites dans le monde entier en toutes circonstances, en dissimulant délibérément le lieu où se trouvent les détenus”, a-t-il déclaré. a souligné le directeur des Amériques de HRW, José Miguel Vivanco.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déposé une plainte similaire en juillet 2019, car il a assuré que jusqu’à 135 cas de privation arbitraire de liberté avaient été enregistrés au Venezuela depuis 2014, y compris des disparitions forcées, dont certaines de courte durée fit-il remarquer.

Quant à HRW, l’ONG s’est concentrée sur l’arrestation “arbitraire” de l’exécutif de la CITGO Petroleum Corporation, Tomeu Vadell Recalde, le 18 mars 2020.

Selon les informations que l’ONG gère, Vadell a pu appeler sa famille 42 jours après avoir été arrêté avec d’autres cadres de cette filiale de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tous accusés de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et de association pour commettre un délit, après avoir conclu une série d’accords au détriment de l’État vénézuélien.

Cependant, son avocat a toujours défendu que son client et les autres détenus n’avaient jamais ratifié ces documents.

VOTRE FAMILLE CRAINT POUR VOTRE SANTÉ

Vadell a été détenu pendant deux ans au siège de la Direction générale du contre-espionnage militaire à Caracas (DGCM), jusqu’à ce qu’un juge ordonne l’assignation à résidence en décembre 2019. Cependant, il a été transféré par des agents des renseignements vénézuéliens dans un lieu inconnu le 9 Février 2020. Son avocat a indiqué qu’il n’avait eu accès à l’ordonnance de révocation de cette prestation pénale que dix jours plus tard.

À son tour, il a également indiqué que le même jour, le 19 février, date à laquelle son procès était prévu, il avait été reporté. Depuis, il en a été deux fois plus.

La famille de Vadell craint pour sa santé, car il souffre de problèmes cardiaques, rénaux et d’hypertension, qui pourraient s’aggraver en raison de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de coronavirus qui a également affecté le Venezuela, où ils ont été enregistrés jusqu’à présent. 106 cas de contagion.

La disparition forcée de Vadell n’est pas un cas isolé, a noté HRW, “mais fait partie d’une tendance des autorités vénézuéliennes ces dernières années”.

Pour sa part, le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires a constaté au Venezuela “un schéma de disparitions forcées à court terme d’opposants politiques ou de personnes perçues comme telles, et de leurs familles”.