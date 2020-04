Venezuela.- La Bolivie salue “favorablement” la proposition américaine d’une “transition démocratique” au Venezuela

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez a déclaré qu’il accueillait “favorablement” la proposition des États-Unis pour une “transition démocratique” au Venezuela.

De l’avis de l’exécutif bolivien, la proposition, qu’ils ont analysée “avec grand intérêt”, “représente une nouvelle opportunité de promouvoir une solution immédiate à la grave crise au Venezuela, aggravée par le danger posé par la pandémie de Covid-coronavirus- 19 “.

De même, l’administration d’Áñez a estimé que la formation d’un gouvernement d’urgence par le biais d’un Conseil d’État “est un moyen optimal de parvenir à la réconciliation nationale et à la protection des droits des citoyens vénézuéliens”, selon un communiqué du ministère. des affaires étrangères de la Bolivie.

Enfin, le Gouvernement bolivien a réitéré son “engagement et sa conviction” avec les locaux du Groupe de Lima, “coïncidant avec la proposition des États-Unis et avec la proposition de l’Assemblée nationale du Venezuela et du président en charge, Juan Guaidó”.

La proposition des États-Unis pour une << transition démocratique >> au Venezuela implique la création d’un gouvernement intérimaire sans l’actuel président, Nicolás Maduro, ni avec le << président en charge >> autoproclamé du pays, Juan Guaidó, pour organiser des élections présidentielles << libres >>. Cependant, le pays nord-américain a précisé que les deux peuvent apparaître aux élections.