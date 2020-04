Venezuela.- La Russie accuse “l’Occident” d’utiliser le coronavirus pour effectuer un “coup d’État” au Venezuela

MADRID, 2 avr (EUROPA PRESSE) –

La Russie a accusé jeudi “l’Occident” d’avoir tenté d’utiliser la crise déclenchée par le coronavirus pour mener un “coup d’État” au Venezuela, faisant allusion au plan des États-Unis pour promouvoir une “transition démocratique” dans le pays des Caraïbes.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zajarova, a indiqué que “certains groupes politiques dans certains pays (…) cherchent à profiter de la grave situation épidémiologique au Venezuela, en particulier, pour atteindre leurs fins politiques”.

“L’idée du coup d’État visant à renverser le président légitime reste dans l’esprit de certaines forces politiques en Occident”, a déclaré Zajarova lors d’une conférence de presse, selon l’agence de presse Spoutnik.

La porte-parole de la diplomatie russe a directement souligné la Maison Blanche. “Ces plans des États-Unis sur le Venezuela sont totalement hors de la réalité”, a-t-il affirmé.

La Russie avait déjà parlé par le biais de son ambassadeur à Caracas, Sergei Melik-Bagdasarov, qui a averti que le plan américain était “un instrument de pression politique et d’ingérence dans les affaires intérieures” qui serait également “inefficace” car toute contribution de la La communauté internationale doit avoir le «placet» des parties.

LA PROPOSITION AMÉRICAINE

Les États-Unis ont proposé que le président vénézuélien Nicolás Maduro et le chef de l’opposition Juan Guaidó “se retirent” afin que les représentants du “Chavismo” et de l’opposition créent un Conseil d’État pour assumer le pouvoir exécutif et guider le Venezuela vers des élections présidentielles et parlementaires «libres» qui se tiendront simultanément dans un délai de six à douze mois.

Selon ce cadre pour la transition démocratique au Venezuela, Maduro disparaîtrait de la carte politique – “Il ne gouvernera plus jamais”, a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo – tandis que Guaidó continuerait à la tête de l’Assemblée nationale et pourrait être candidat .

En échange, les États-Unis feraient d’importantes concessions au «chavisme». Ainsi, les sanctions seraient levées à mesure que cette «feuille de route» serait remplie, une loi d’amnistie serait rédigée pour tous les «crimes politiques», à l’exception des crimes contre l’humanité, et la plainte contre Maduro serait retirée devant le tribunal correctionnel. International (TPI).