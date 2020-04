Venezuela.- La Russie dit que les États-Unis ont cessé de faire confiance à Guaidó pour résoudre la crise au Venezuela

MADRID, 23 avr. (EUROPA PRESSE) –

La Russie estime que les États-Unis ont cessé de faire confiance au “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, comme l’a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zajarova.

“Le fait que ce plan de transition démocratique ait été annoncé par le secrétaire d’État, et non par le soi-disant président en charge du Venezuela, montre que les États-Unis ne font plus confiance à son mandataire”, a déclaré Zajarova lors d’une conférence de presse, selon Rapports de Spoutnik.

En outre, il a réaffirmé que la position du Kremlin est que les Vénézuéliens eux-mêmes doivent décider de leur avenir par le dialogue sans ingérence extérieure ni conditions préalables, arguant que les impositions étrangères “n’ont jamais contribué à générer la confiance” nécessaire à ce type de les processus réussissent.

Le Cadre pour une transition démocratique au Venezuela implique que le Président, Nicolás Maduro, et Guaidó partent pour faire place à un gouvernement d’unité nationale pour guider le pays vers des élections présidentielles et parlementaires “libres” dans les six à douze mois .

Maduro, qui compte la Russie parmi ses principaux alliés, l’a déjà rejeté et a insisté auprès de Guaidó pour qu’il siège à la table de négociation qui se déroule depuis septembre entre le gouvernement et l’opposition minoritaire, ce à quoi “le président” manager “a refusé car il le considère comme une perte de temps.

Les États-Unis, qui sont le plus grand partisan de Guaidó dans la communauté internationale, ont au contraire assuré qu’il y avait “beaucoup de gens” à l’intérieur et à l’extérieur du “régime” qui pèsent sur cette “feuille de route”.