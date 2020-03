Venezuela.- La Russie rejette comme “absurde” l’accusation américaine contre Maduro de “narcoterrorisme”

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

La Russie a qualifié d ‘«absurde» les accusations de «narcoterrorisme» déposées par le ministère américain de la Justice contre le président vénézuélien Nicolás Maduro et d’autres dirigeants «chavistes».

“Nous avons été surpris d’apprendre l’accusation du procureur général des États-Unis, qui accuse les autorités vénézuéliennes de participation directe au trafic international de drogue”, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zajarova, lors de la conférence téléphonique. Presse ce vendredi, selon Spoutnik.

La Russie est le deuxième allié de Maduro à rejeter l’accusation américaine. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, l’a déjà fait, le qualifiant d ‘«immoral». “Même à l’époque de Covid-19, le gouvernement des États-Unis montre qu’il constitue la principale menace à la paix et à la tranquillité de notre Amérique”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Le ministère de la Justice a annoncé jeudi l’imputation de poursuites pénales contre Maduro et 14 autres “chavistes”, dont le président de l’Assemblée constituante, Diosdado Cabello; le vice-président économique, Tareck El Aissami; et le ministre de la Défense, Vladimir Padrino; pour “narcoterrorisme”.

La justice américaine soutient que pendant des années, Maduro a dirigé un véritable cartel de responsables “chavistes” qui se sont alliés aux FARC et maintenant avec leur dissidence pour obtenir de la cocaïne de Colombie et la distribuer du Venezuela pour “inonder” les États-Unis de drogue.

Selon le procureur général, William Barr, Maduro a donné une protection politique et militaire à la guérilla disparue et lui a fourni des armes pour lutter contre l’État colombien en échange d’être son fournisseur de drogue.

Les États-Unis ont offert une récompense pouvant aller jusqu’à 15 millions de dollars pour toute information permettant d’arrêter et / ou de poursuivre Maduro et 10 millions de dollars supplémentaires pour Cabello ou El Aissami.

Les États-Unis ont imposé de nombreuses sanctions contre Maduro et de hauts responsables vénézuéliens, dont Cabello et El Aissami, pour trafic de drogue, corruption et violations des droits de l’homme, mais les accusations pénales représentent un bond qualitatif dans leur offensive pour obtenir des élections “libres” dans le Nation des Caraïbes.

Washington est le principal partisan de Juan Guaidó dans la communauté internationale, qu’il reconnaît comme “président en charge” du Venezuela. Guaidó, qui a pris ses fonctions en janvier 2019, a promis d’expulser Maduro de Miraflores pour ouvrir la voie à une transition démocratique.