Venezuela.- L’ambassade d’Espagne demande à visiter Demóstenes Quijada, un opposant détenu de nationalité espagnole

MADRID, 8 avr (EUROPA PRESSE) –

L’ambassade d’Espagne au Venezuela s’est intéressée au gouvernement de Nicolás Maduro sur la situation de Demóstenes Quijada, un collaborateur de Juan Guaidó arrêté la semaine dernière et de nationalité espagnole, selon des sources diplomatiques consultées par Europa Press.

En outre, l’ambassade d’Espagne a demandé à pouvoir lui rendre une visite consulaire, comme c’est toujours le cas lorsqu’un citoyen espagnol est détenu, et est en contact avec sa famille et ses avocats, selon les mêmes sources.

L’avocat de Quijada, Joel García, a dénoncé dimanche à ‘El Nacional’ que les droits humains de son client n’avaient pas été respectés et que le cadre judiciaire du pays avait été violé. Le centre de détention sera le siège de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM).

La Cour de contrôle 18 a rendu une ordonnance de privation de liberté contre lui pour quatre délits: terrorisme, trafic d’armes et d’explosifs, association de malfaiteurs et recel de drogue. Selon son avocat, Quijada a été placé avec deux grenades, un explosif présumé, et une drogue qui pourrait être de la marijuana ou “croustillante”, une drogue à base de marijuana, mais beaucoup plus puissante.