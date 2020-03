Venezuela.- L’ancien général vénézuélien Alcalá préparait une attaque contre Diosdado Cabello

Le but ultime de l’ex-militaire remis aux États-Unis serait de déstabiliser Nicolás Maduro

Les services secrets colombiens mettront au moins trois mois sur les traces de l’ancien général vénézuélien Clíver Alcalá, qui préparait une attaque contre le président de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela, Diosdado Cabello.

Un député et plusieurs anciens militaires vénézuéliens en exil participaient à la conspiration, dans le but ultime de déstabiliser le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro.

Ainsi, lundi dernier, quelques minutes après que la police colombienne a saisi un arsenal avec 26 fusils d’assaut, des radios de communication et des lunettes de vision nocturne, l’enquête s’est concentrée sur Alcalá et son groupe, selon le journal colombien ‘El Tiempo. “.

“Nous savons qu’il apparemment, il tentait d’attaquer Diosdado Cabello et que le régime le savait. C’est pourquoi ils ont envoyé des commandants en Colombie pour tuer l’un des députés impliqués”, a déclaré un responsable des services secrets colombiens dans des déclarations aux médias.

Après l’opération contre le groupe d’Alcalá, l’intérêt de l’agence anti-drogue américaine, la DEA, est apparu, qui estime qu’Alcalá a beaucoup d’informations sur les liens de Maduro et son environnement avec le trafic de drogue et qu’il a essayé à la dernière minute de changer de camp pour se protéger.

Des hommes de la Direction nationale du renseignement (DNI) l’ont fait localiser et ont commencé à le surveiller de près lorsque les États-Unis l’ont inclus dans l’affiche du lieutenant de Maduro. Parallèlement, le contre-espionnage de l’armée colombienne et des migrations a contacté les États-Unis jusqu’à ce qu’il soit finalement arrêté et remis aux autorités américaines de vendredi soir à samedi.

“La saisie de l’arsenal est la meilleure preuve que personne en Colombie n’est derrière ces tentatives de déstabiliser Maduro par des moyens militaires”, maintient El Tiempo.

En fait, les autorités vénézuéliennes ont tenté de contacter leurs homologues colombiens pour échanger des informations sur le groupe Alcalá, dont les tentacules s’étendent au Brésil, selon le journal colombien.

Cependant, la Colombie travaille sur cette question de manière indépendante et, au contraire, concentre ses efforts sur les réseaux d’espionnage vénézuéliens qui opèrent sur le territoire colombien en attendant que Alcalá “allume le ventilateur”.