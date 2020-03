Venezuela.- L’armée vénézuélienne ferme ses rangs autour de Maduro après “l’attaque rampante” américaine

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

La Force armée nationale bolivarienne (FANB) a fermé ses rangs ce vendredi autour du président du pays, Nicolás Maduro, après avoir été inculpé par les États-Unis pour trafic de drogue et pour sa collusion présumée avec les guérilleros défunts des FARC et leur dissidence, traverser ce qui s’est passé de “l’attaque rampante”.

Le responsable des sorties pour faire face au président au nom du haut commandement militaire a été le commandant opérationnel stratégique des FANB, Remigio Ceballos, qui, dans un communiqué du ministère de la Défense, a assuré que l’établissement militaire “rejette les extravagants et extrémistes”. accusations du Département américain de la justice “contre Maduro ainsi que contre le chef de la défense, Vladimir Padrino López, et d’autres hauts responsables.

Ceballos a souligné que la décision américaine intervient “après qu’un plan a été révélé depuis le territoire colombien”, faisant référence au prétendu coup d’État que le “président en charge” autoproclamé, Juan Guaidó, préparait depuis le pays voisin, comme dénoncé jeudi. le parquet vénézuélien.

De l’avis de l’officier de la FANB, il existe une “intention perfide de discréditer”. En outre, comme le rapporte Globovisión, il a souligné que “sans honte, cette attaque rampante contre l’empire américain survient précisément à un moment critique où l’humanité vit lorsqu’elle lutte pour la vie en essayant de contenir Covid-19, devant laquelle le gouvernement bolivarien est obtenir des résultats positifs. “

Selon les dernières données publiées hier par le vice-président, Delcy Rodríguez, au total, au Venezuela, il y a 107 cas, dont 31 se sont déjà rétablis et un est décédé.

De l’avis du général, “la tentative du gouvernement des États-Unis de détourner l’attention internationale, étant donné les énormes difficultés que présente son système de santé capitaliste, pour faire face à la pandémie qui nous afflige actuellement, se déduit très facilement”.

Ainsi, Ceballos a assuré que “l’armée vénézuélienne n’est pas un mercenaire”. “Nous sommes un corps courageux, uni de manière monolithique”, a-t-il assuré, défendant que la FANB est composée de “femmes et hommes sur de bonnes bases pour se conformer à la défense du pays et des institutions du Venezuela contre les ennemis externes et internes”.

“Le président Nicolás Maduro est un véritable leader social … La FANB ratifie sa loyauté absolue”, a-t-il souligné, avertissant que “la FANB n’a peur de rien ni de personne”.

LE DÉRIVÉ MILITAIRE

L’accusation du ministère américain de la Justice pointe également l’appareil militaire du “Chavismo” dans les figures de Parrain, l’ancien directeur du renseignement militaire Hugo Armando Carvajal et l’ancien commandant Clíver Alcalá Cordones.

Pour le «ministre» des Affaires étrangères de Guaidó, Julio Borges, l’accusation de Maduro et de ses collaborateurs doit marquer «un avant et un après» pour la FANB, pilier du gouvernement bolivarien.

“Il faut que ce soit un avant et un après pour que le Venezuela décent, qui est majoritaire, ait le droit de progresser dans la liberté et la dignité”, a déclaré Borges à l’institution armée dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Au cours de son année en tant que «président en charge», Guaidó a appelé à plusieurs reprises les militaires vénézuéliens à abandonner Maduro. Bien qu’elle ait atteint quelques défections, la plupart lors de l’opération Freedom du 30 avril 2019, la FANB et son dôme sont restés avec Miraflores.