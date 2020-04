Venezuela.- Le Collège national des journalistes du Venezuela accuse Maduro de 28 attaques contre la presse en 15 jours

MADRID, 18 avr (EUROPA PRESSE) –

Le secrétaire général du Collège national des journalistes (CNP) de la section de Caracas, Edgar Cárdenas, a dénoncé ce samedi que le gouvernement de Nicolás Maduro cherche à “criminaliser” le travail de la presse vénézuélienne pendant la période de la pandémie et précise notamment qu’il y a eu 28 attaques contre la presse entre le 1er et le 15 avril.

“Les attaques contre les journalistes et le harcèlement des médias représentent les prétentions du gouvernement à imposer la censure et à criminaliser l’opinion pour instaurer un silence informationnel”, a déclaré Cárdenas, selon le journal vénézuélien “El Universal”.

Avec ceux-ci, il y a déjà 62 attaques subies par la presse vénézuélienne jusqu’à présent cette année, selon l’organisation, qui a créé l’Observatoire de surveillance du CNP de Caracas sur les attaques contre les journalistes et les médias pour rendre compte de ces attaques.

Plus précisément, au cours de la première quinzaine d’avril, il y a eu 7 arrestations arbitraires, une fermeture de stations de radio, une confiscation de matériel, 7 menaces contre des journalistes et les médias, un blocus médiatique, 4 intimidations, 2 suppressions d’informations et 5 entraves à circulation.

Ces attaques sont attribuées à 40% à la Garde nationale bolivarienne (GNB), à 4% au Commandement national anti-extorsion et enlèvement (Conas), à 12% aux responsables civils et à la police nationale bolivarienne, à 12%. , 8% aux Forces d’action spéciale (Faes), 8% à la police municipale et 8% aux civils liés au gouvernement.