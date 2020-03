Venezuela.- Le gouvernement approuve l’extradition de Hugo Carvajal bien qu’il soit porté disparu depuis novembre

MADRID, 3 mars (EUROPA PRESS) –

Le Conseil des ministres a approuvé mardi la remise aux États-Unis (USA) de l’ancien général vénézuélien Hugo Carvajal pour être jugé pour les crimes présumés de trafic de drogue et de trafic d’armes. La décision de l’exécutif intervient malgré le fait qu’il soit porté disparu depuis novembre 2019 et lorsque la Cour nationale a déjà décidé de le remettre à la fin de l’année dernière.

Dans une déclaration du ministère de la Justice, il est rapporté que quiconque a été chef de la direction du contre-espionnage militaire vénézuélien pendant huit ans dans les gouvernements de Hugo Chavez et Nicolas Maduro est revendiqué par les États-Unis pour des événements survenus entre 1999 et 2019 “alors qu’il aurait appartenu au soi-disant «Cartel de los Soles», dédié au transport de cargaisons de drogue. “

Ils soulignent que Carvajal aurait participé à ces crimes “alors qu’il occupait des postes au plus haut niveau du gouvernement vénézuélien”. Depuis 2008, l’Office de contrôle des avoirs étrangers du Département américain du Trésor l’accuse de trafic de drogue, de blanchiment d’argent et de collaboration avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) pour introduire des drogues dans le pays. En outre, ils ajoutent qu’il y a deux procédures ouvertes contre lui devant la Cour fédérale du sud de New York et le procureur fédéral du district sud de l’État de Floride.

LA ROUTE JUDICIAIRE

En juin 2019, le Conseil des ministres a décidé de poursuivre les procédures judiciaires et, le 17 septembre 2019, la troisième section de la chambre criminelle de la Cour nationale a décidé de refuser l’extradition et a libéré Carvajal.

Mais cette résolution a été portée en appel par le bureau du procureur, et en novembre 2019, la plénière de la chambre criminelle de la Cour nationale a rendu une décision estimant l’appel et acceptant la remise de la demande aux États-Unis, peu de temps depuis la délivrance de l’ordonnance de perquisition et capture. Cette voiture a été déclarée ferme le 20 novembre 2019, et depuis lors, Carvajal est porté disparu, “ce qui n’empêche pas le gouvernement d’approuver son extradition aujourd’hui”, indique le communiqué.

La Cour nationale considère que Hugo Carvajal doit être remis aux États-Unis lorsqu’il comprend que l’enquête l’indique comme participant à des “activités de trafic de drogue à grande échelle en coordination” avec la guérilla colombienne des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) “lors d’une Période de 20 ans. “

La Plénière a ainsi révoqué l’ordonnance de la troisième section, présidée par Alfonso Guevara, dans laquelle la livraison de Carvajal, surnommée «El Pollo» a été rejetée, alléguant que l’exigence de double incrimination n’a pas été donnée, ce que les autorités américaines n’ont pas exigé les actes criminels spécifiques et que la pétition était fondée sur une “motivation politique”.

ARMES EN CHANGEMENT DE DROGUES

L’ordonnance de novembre précisait que l’accusation et les documents joints dans le procès étaient des armes parfaitement identifiées qui ont été livrées aux FARC en échange de drogues et de la protection armée accordée aux expéditions de cocaïne, qui en La législation espagnole serait incluse dans les modalités aggravées du délit de trafic de drogue dû au port d’armes lors de sa commission.

Concernant la condition de l’armée de Carvajal et pour cette raison il était autorisé à porter des armes dans son pays, les juges expliquent que cette circonstance n’empêche nullement l’application de ces modalités aggravées car aucun des actes spécifiques de soutien militaire aux opérations de Le trafic de drogue peut être conceptualisé comme un «acte de service».

La chambre a donc considéré que la description des faits que les autorités américaines font dans leur demande de remise n’est pas ouverte et abstraite comme l’a considéré la troisième section, mais «concrète en termes de participation de l’accusé et d’autres membres de l’entente Soleils dans des activités de trafic de drogue à grande échelle en coordination avec les FARC pendant une période prolongée de 20 ans. “