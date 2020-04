Venezuela.- Le Groupe de Lima montre son soutien à la proposition de Guaidó de créer un gouvernement d’urgence au Venezuela

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le groupe de Lima, composé de pays de la région pour promouvoir une solution politique à la crise au Venezuela, a montré ce jeudi son soutien à la proposition du “président en charge” vénézuélien autoproclamé, Juan Guaidó, de créer un gouvernement d’urgence dans la Nation des Caraïbes.

“Nous soutenons la proposition du président en charge Juan Guaidó, de l’Assemblée nationale du Venezuela, de constituer un gouvernement national d’urgence qui comprend tous les secteurs politiques et sociaux du pays”, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ces derniers jours, Guaidó a proposé au président du Venezuela, Nicolás Maduro, de former un gouvernement d’urgence dans le seul but de faire face à la pandémie de coronavirus au Venezuela, qui fait déjà cinq morts et 146 cas confirmés.

Parallèlement, il a approuvé la proposition des États-Unis de résoudre la crise politique dans le pays, qui passe par un gouvernement de transition pour organiser des élections présidentielles “libres”.

De l’avis du Groupe de Lima, qui a précisé que la crise dans laquelle le Venezuela est plongé a été “aggravée” par la pandémie de Covid-19, le gouvernement d’urgence “déléguerait à un Conseil d’Etat les décisions fondamentales pour garantir la réponse d’urgence, atténuation d’une pandémie, aide humanitaire internationale et aide financière internationale. “

À son tour, ce nouvel exécutif pourrait “arranger l’approbation des normes de réconciliation nationale, encadrées dans le respect des droits de l’homme, et la célébration d’élections générales démocratiques, avec des organismes électoraux renouvelés et indépendants et une observation internationale”.

Dans ce contexte, le Groupe de Lima a également fait référence à la proposition des États-Unis. Le groupe a précisé qu’il “l’appréciait” et a souligné “sa coïncidence” avec son objectif, “garantir un retour à la démocratie au Venezuela en organisant des élections présidentielles et parlementaires libres, justes et transparentes”.

De même, ils ont reconnu “les efforts” d’autres acteurs de la communauté internationale et de ceux qui “apportent une attention humanitaire à la population vénézuélienne et aux millions de Vénézuéliens déplacés de leur pays” et “à ceux qui contribuent avec des ressources efficaces pour atténuer l’impact des la pandémie de Covid-19, “en particulier le rôle joué par l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS).

Enfin, le groupe, composé de Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Pérou et Venezuela, a réitéré son “engagement” à “contribuer au retour de la démocratie et de l’Etat of Law “dans la nation latino-américaine.