Venezuela.- Le parquet vénézuélien annonce qu’il demandera à la Colombie d’extrader Cliver Alcalá devant les États-Unis.

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a annoncé vendredi qu’il demanderait l’extradition de l’ancien militaire vénézuélien Clíver Alcalá, avant les États-Unis, car Caracas et Washington le recherchent, mais pour des raisons différentes.

Alcalá, un ancien militaire «Chavista» qui a quitté Maduro, a émergé jeudi comme un acteur clé du panel politique vénézuélien. D’une part, les États-Unis l’ont imputé pour “narcoterrorisme”, aux côtés de Maduro et d’autres hauts responsables vénézuéliens, et, d’autre part, Saab l’a désigné comme un informateur clé d’un prétendu “coup d’État”.

Selon la version proposée par Saab jeudi, Alcalá lui-même a avoué ce “plan subversif” avec lequel le “président en charge” du pays, Juan Guaidó, aurait l’intention de lancer des attaques sélectives contre le Venezuela avec des “groupes d’assaut” formés en Colombie.

“Alors que nous nous efforçons tous d’éviter de nous exposer et d’exposer nos proches, un groupe de criminels conspire pour générer de la violence et de la mort sur notre territoire”, a insisté Saab ce vendredi lors d’une conférence de presse, selon ‘El Nacional’.

Le chef du ministère public a comparé ces plans supposés avec l’intervention des États-Unis au Nicaragua pour renverser le gouvernement “sandiniste” par le biais de ce qu’on appelle le Contra et a averti que “l’État vénézuélien ne le permettra pas”.

Saab avait déjà annoncé une enquête contre Guaidó et Alcalá pour ce “coup d’État” et ce vendredi, il a annoncé son extension à l’opposant éminent Leopoldo López et à l’ancien commissaire Iván Simonovis parce que l’ancien officier militaire aurait agi “selon les instructions de Guaidó, López y Simonovis. “

Il a également annoncé un mandat d’arrêt contre Alcalá pour “trahison, trafic illicite d’armes de guerre, terrorisme, tentative d’assassinat et d’association” et a indiqué que, pour le rendre effectif, il demandera l’extradition vers la Colombie, dans l’espoir de le faire avant les États-Unis pour se terminer à Caracas, pas à Washington.