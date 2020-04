Venezuela.- Le Venezuela applaudit la réaction du Mexique à la proposition américaine de “transition démocratique”

MADRID, 4 avr (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement du Venezuela a applaudi ce vendredi la réaction du Mexique à la proposition lancée par les États-Unis pour une “transition démocratique” dans le pays des Caraïbes, et l’a décrite comme “une leçon d’adhésion et de respect du droit international”.

“Nous saluons la position digne du Mexique face aux actions interventionnistes contre notre pays. Le gouvernement mexicain donne une autre leçon d’adhésion et de respect du droit international, de sa constitution politique et de la souveraineté du peuple vénézuélien”, a déclaré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge. Arreaza, via son compte sur le réseau social Twitter.

Auparavant, le Mexique a réitéré son “adhésion au principe constitutionnel de non-intervention et d’autodétermination des peuples”. “Les affaires des Vénézuéliens doivent être résolues uniquement par eux”, a déclaré le ministère mexicain des Affaires étrangères sur le réseau social susmentionné.

La proposition des États-Unis de << transition démocratique >> au Venezuela implique la création d’un gouvernement intérimaire sans l’actuel président, Nicolás Maduro, ni avec le << président en charge >> autoproclamé du pays, Juan Guaidó, pour organiser des élections présidentielles << libres >>. Cependant, le pays nord-américain a précisé que les deux peuvent apparaître aux élections.