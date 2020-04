Venezuela.- Le Venezuela critique la position de l’UE concernant le plan américain de «transition démocratique» pour le pays

MADRID, 4 avr (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement du Venezuela a critiqué ce vendredi la position de l’Union européenne devant la proposition des États-Unis de “transition démocratique” pour le pays d’Amérique latine, car il a assuré qu’il violait sa constitution et la “volonté du peuple vénézuélien”.

“La République bolivarienne du Venezuela rejette la déclaration de Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, après avoir achevé la vidéoconférence avec les ministres des affaires étrangères, dans laquelle il exprime le soutien de l’UE aux initiatives d’autres peuples au Venezuela, en violation de sa constitution, de la volonté du peuple vénézuélien et du droit international “, a indiqué le gouvernement vénézuélien dans un communiqué.

L’Exécutif a critiqué l’action de l’Union européenne pour lutter contre le coronavirus, car il affirme avoir fait preuve de son “incompétence”. D’autre part, il a assuré qu’il avait l’intention de «hisser le drapeau des États-Unis sur le sol sacré et souverain» du Venezuela.

En outre, il a souligné que dans plusieurs pays de l’Union européenne, la pandémie de coronavirus “est devenue incontrôlable”, tandis qu’au Venezuela des progrès “modestes” sont réalisés pour contrôler le virus et “tous les efforts et ressources” sont consacrés à Et ce, malgré le fait qu’ils ont dénoncé le blocus et les sanctions que les États-Unis maintiennent.

À ce stade, le gouvernement a indiqué que l’Union européenne procède également à un “silence complice” face aux tentatives de l’administration du président des États-Unis, Donald Trump, de “mettre un prix sur la capture du chef de l’État et de plusieurs Des responsables vénézuéliens, sur des accusations non fondées et fausses, “après les avoir accusés de terrorisme et de trafic de drogue.

“La même Union européenne qui ne déclare rien, avant les plans du ministère américain de la Défense de déployer des navires de guerre pour menacer l’intégrité territoriale et la paix au Venezuela et dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes”, a-t-il ajouté.

Du gouvernement vénézuélien, ils ont soutenu que l’Union européenne n’a pas contribué à la stabilité au Venezuela au cours des deux dernières années, tout en assurant que “l’ingérence continue dans les affaires intérieures” a alimenté les tensions politiques dans le pays.

Pour cette raison, ils ont demandé aux États membres de respecter la “souveraineté” des Vénézuéliens, ainsi que ses principes et objectifs.

«INTÉRÊT» À AUGMENTER LES SANCTIONS

L’Union européenne a déclaré vendredi qu’elle prenait “note positive” du plan présenté par les États-Unis pour créer un gouvernement d’urgence au Venezuela, ajoutant qu’elle voyait avec “intérêt” la possibilité que Washington lève les sanctions contre le Venezuela.

“L’UE prend note avec satisfaction du plan proposé par les États-Unis pour le Venezuela. Il est conforme à l’approche de l’UE pour une solution pacifique à la crise, par le biais d’une voie de négociation menant à un gouvernement démocratique, qui est désormais nécessaire plus que jamais », a évalué l’UE dans une déclaration Borrell.

La proposition des États-Unis de << transition démocratique >> au Venezuela implique la création d’un gouvernement intérimaire sans l’actuel président, Nicolás Maduro, ni avec le << président en charge >> autoproclamé du pays, Juan Guaidó, pour organiser des élections présidentielles << libres >>. Cependant, le pays nord-américain a précisé que les deux peuvent apparaître aux élections.