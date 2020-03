Venezuela.- Le Venezuela dénonce le “chantage” des États-Unis pour obtenir la réélection de Luis Almagro à la tête de l’OEA

MADRID, 21 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement du Venezuela a dénoncé ce samedi “l’opération de chantage et d’extorsion” des États-Unis pour obtenir la réélection de Luis Almagro au poste de secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA). Almagro et l’OEA ont été parmi les voix les plus critiques auprès du président du Venezuela, Nicolás Maduro.

La réélection d’Almagro ce vendredi est “le résultat d’une opération grotesque de chantage et d’extorsion, dirigée directement par le gouvernement des États-Unis d’Amérique, dans le meilleur style des mafias du crime organisé transnational”.

Washington “a imposé l’élection précipitée et intempestive de son agent préféré, Luis Almagro, afin de maintenir l’OEA comme ministère de ses colonies, un outil d’unilatéralisme collectif visant à faire respecter la volonté impérialiste de la Maison Blanche et à saper la souveraineté ressortissants des peuples du continent américain “, souligne la déclaration du ministère des Affaires étrangères du gouvernement vénézuélien.

En ce sens, «la dignité exprimée par les États membres qui se sont opposés frontalement et radicalement au fonctionnement étendu de cette mafia hémisphérique décadente» se démarque.

“Tout comme l’épée du libérateur Simón Bolívar a expulsé le plus grand empire il y a 200 ans, la détermination des peuples libres d’Amérique latine et des Caraïbes enfouira dans le dépotoir de l’histoire toute prétention au” monroisme “nord-américain à travers le L’OEA dans les années à venir “, conclut le communiqué.

L’Uruguayen Almagro a été réélu ce vendredi avec 23 voix contre 10 pour son seul concurrent, l’ancienne ministre équatorienne des Affaires étrangères María Fernanda Espinosa. Le processus a été marqué par la polarisation provoquée par la crise vénézuélienne.