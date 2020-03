Venezuela.- Le Venezuela et la FAO signent de nouveaux accords pour “renforcer les capacités techniques” du pays

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement de Nicolás Maduro et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont signé ce vendredi de nouveaux accords pour “renforcer les capacités techniques” du Venezuela.

“L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a signé trois nouvelles lettres en accord avec les institutions publiques de l’État vénézuélien, visant à renforcer les capacités techniques du gouvernement bolivarien”, a rapporté le ministère des Affaires étrangères sur Twitter.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les nouveaux accords concernaient des “projets stratégiques” tels que celui développé dans la région andine pour “augmenter la production” de maïs et de semences de riz, ainsi que de légumes et de légumineuses, dans le États de Mérida, Miranda, Trujillo et Portuguesa.

“Là-bas, une accumulation a été générée du point de vue de l’effort qui aspire à se reproduire dans d’autres parties du pays”, a-t-il déclaré, selon une vidéo diffusée par la diplomatie vénézuélienne.

Le Venezuela souffre depuis des années d’une crise politique, économique et humanitaire qui, comme l’ont dénoncé l’ONU dans des rapports successifs, a restreint le droit des Vénézuéliens à l’alimentation.

Le gouvernement Maduro accuse les sanctions internationales de ces difficultés, bien que l’opposition dirigée par Juan Guaidó pointe la mauvaise gestion et la corruption comme principales causes.