Venezuela.- Le Venezuela rejette le renouvellement de la déclaration «d’urgence nationale» des États-Unis et le label «infâme»

MADRID, 6 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a rejeté jeudi la prolongation d’un an de plus de la déclaration “d’urgence nationale” des Etats-Unis sur le pays des Caraïbes et l’a qualifié “d’infâme”.

“Ils choisissent le 5 mars (en référence à l’anniversaire de la mort de Hugo Chavez) de renouveler le fameux décret d’Obama (ancien président américain, Barack), où il déclare que le Venezuela est une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité des Etats-Unis”, a-t-il déclaré. Maduro a indiqué, selon la chaîne de télévision vénézuélienne.

En ce sens, il a ironisé avec le renouvellement de la déclaration disant qu’il est “le bienvenu” et a veillé à ce que le Venezuela renouvelle “tous les jours” sa “disposition et morale de combat en tant que boliviens et Chavez du 21ème siècle”.

“Un millier d’empires nous ont envahis et nous sommes debout, victorieux, progressant en paix”, a-t-il déclaré lors d’un acte organisé à Caracas pour commémorer le septième anniversaire de la mort de Chavez.

Le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a également rejeté le renouvellement de l ‘«urgence nationale» américaine au motif qu’elle est «infâme, oprobieuse et irrationnelle». De même, le cabinet a considéré que la prolongation a lieu “afin de justifier toute la série d’attaques et de crimes contre l’humanité, comme les mesures coercitives unilatérales que Washington applique depuis 2015”.

“D’un coup, le gouvernement suprémaciste de la Maison Blanche réitère son intention de promouvoir la violence au Venezuela, d’ignorer ses institutions démocratiques et la volonté de son peuple, de soumettre l’ensemble du peuple vénézuélien à toute punition collective jusqu’à un changement de gouvernement favorable à ses intérêts “, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

D’autre part, il a jugé “ironique” que le renouvellement de la déclaration ait lieu le même jour que la Cour pénale internationale (CPI) a autorisé une enquête officielle sur les crimes de guerre commis en Afghanistan par les forces talibanes et afghanes. et étrangers.

“Il est ironique que les États-Unis accusent le Venezuela de présenter une menace le même jour que les tribunaux internationaux annoncent qu’ils examineront les cas de torture et de violations des droits de l’homme exécutés illégalement par les autorités américaines en Afghanistan.”

De l’avis du ministère des Affaires étrangères, cela “ne fait que démontrer le mépris des autorités de ce pays pour le droit international et la souveraineté nationale”.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a notifié ce jeudi au Congrès qu’il avait décidé de prolonger la déclaration “d’urgence nationale” sur le Venezuela car il considère que la situation dans le pays reste “une menace pour la sécurité nationale” de la puissance américaine. .

Parmi les raisons invoquées par Trump pour étendre la déclaration figurent le manque de garanties sur les droits de l’homme, la persécution des opposants politiques, la restriction de la liberté de la presse, le recours à la violence dans les manifestations antigouvernementales, les détentions arbitraires et la présence de corruption “significative” du gouvernement.