Venezuela.- Le Venezuela voit dans l’accusation de Maduro aux États-Unis une “nouvelle forme de coup d’État”

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a assuré que l’imputation du président, Nicolás Maduro, est une “nouvelle forme de coup d’État” et a critiqué la “bassesse” du gouvernement américain pour avoir profité du fait que “l’humanité se bat contre une pandémie féroce “pour” s’en prendre au peuple vénézuélien “.

Ainsi, il a dénoncé que face à la crise sanitaire provoquée par Covid-19, le gouvernement du président américain Donald Trump “dérange encore une fois le peuple du Venezuela et ses institutions démocratiques, sur la base d’accusations misérables et fausses qui tentent de minimiser la reconnaissance du Venezuela dans la lutte contre le trafic de drogue. “

Pour Arreaza, la politique du “changement de gouvernement par la force au Venezuela est vouée à l’échec”, pour laquelle il a insisté sur le fait que l’offre de récompenses comme celle stipulée par les États-Unis ce jeudi correspond à des “cow-boys racistes de l’extrême ouest”. “et démontre le” désespoir de l’élite suprémaciste de Washington et son obsession pour le Venezuela “.

“La profonde frustration de la Maison Blanche est le produit de la paix qui règne aujourd’hui au Venezuela, dont les autorités ont réussi à neutraliser tous les coups d’État et tentatives de déstabilisation prévus et financés par les États-Unis”, a-t-il déclaré, selon un document du ministère des Affaires étrangères.

En ce sens, il a souligné que l’administration Trump n’a pas accepté que “avec son propre modèle sans précédent”, le gouvernement Maduro parvienne à gérer “de manière adéquate” les menaces posées par le coronavirus face à l ‘”échec retentissant” des institutions. Américains.

Arreaza a également voulu rappeler le “rôle reconnu” du Venezuela pour faciliter la négociation et la signature de l’accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC, aujourd’hui disparus.

“Paradoxalement, c’est en Colombie où la drogue est produite que les États-Unis permettent d’entrer et que sa population consomme outrageusement”, a-t-il déclaré avant d’accuser la DEA d’avoir été “l’acteur international clé dans la protection de la production et de la transformation des drogues. en Colombie et le garant et vigilant de son transfert. “

Arreaza a assuré qu ‘”il reste à démontrer la complicité absolue et la soumission aux États-Unis des autorités colombiennes qui, en ignorant les plaintes et en rejetant les informations spécifiques qui leur ont été fournies, ont prêté leur territoire et leurs ressources pour des complots contre le Venezuela”.

Ses paroles sont venues après que le gouvernement américain a déposé des accusations criminelles contre Maduro et d’autres hauts responsables du gouvernement pour trafic de drogue et pour sa collusion présumée avec la guérilla défunte des FARC et sa dissidence.