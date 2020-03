Venezuela.- L’équipe de Guaidó dénonce “l’attaque” contre l’ONU et la CIDH

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

L’équipe du “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a dénoncé devant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, et devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), la prétendue “attaque”. “subi par le chef de l’opposition samedi dernier à Barquisimeto.

“Le Commissaire présidentiel aux droits de l’homme et à l’attention aux victimes, Humberto Prados, a officiellement dénoncé devant le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et devant la CIDH l’attaque contre le président Guaidó de la part de groupes paramilitaires armés”, a-t-il informé. le Centre national de communication sur Twitter.

Il a demandé aux deux organisations internationales “de recevoir, d’analyser et de prendre en considération une déclaration publique, en plus de la publication d’une déclaration publique”. Selon lui, “la situation doit être appréciée avec sérieux et rigueur, en raison de la situation de vulnérabilité des victimes”.

“Les événements violents qui ont commencé le 11 février dernier à l’aéroport de Maiquetía, à l’arrivée du président Guaidó, se sont poursuivis deux semaines plus tard à Barquisimeto, lorsqu’ils ont menacé la vie du président”, a déclaré Prados.

Guaidó a dénoncé que des hommes armés qu’il a attribués aux “collectifs”, comme les groupes de civils armés liés au gouvernement de Nicolás Maduro, ont attaqué la caravane dans laquelle il traversait Barquisimeto. “La lâche dictature a tenté de m’assassiner. Neuf balles ont touché mon véhicule”, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le Prados a également fait allusion à ce qui s’est passé lorsque Guaidó est revenu au Venezuela après une longue tournée internationale. Ensuite, les forces de sécurité ont tenté d’empêcher les députés de l’opposition de le recevoir à l’aérodrome de Caracas et son oncle, Juan José Márquez, a été arrêté pour avoir prétendument porté des engins explosifs.

Depuis «Chavismo», ils ont assuré que «l’attaque» contre Guaido était en fait une fausse nouvelle. “J’ai une vidéo qui dépouille ces” fausses nouvelles “, qui montre qu’il n’y a pas eu d’attaque, vous verrez. Ce sont deux vidéos”, a déclaré le vice-président du gouverneur du PSUV, Diosdado Cabello, au cours des dernières heures.