Venezuela.- L’équipe de Guaidó dénonce “l’enlèvement” d’un député de l’opposition lors de la marche à Caracas

MADRID, 11 mars (EUROPA PRESS) –

L’équipe du “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a dénoncé mercredi “l’enlèvement” du député d’opposition Renzo Prieto par les forces de sécurité dans le cadre de la marche qui s’est tenue mardi à Caracas contre le gouvernement de Nicolás Mature.

Selon le bureau de la présidence de Guaidó, environ 16h30 (heure locale) des agents de la Force d’action spéciale (FAES) et du Service national bolivarien de renseignement (SEBIN) ont pris d’assaut “avec des armes longues” à l’hôtel de l’urbanisation Le Rosal de Caracas de prendre les députés Renzo Prieto, Ángel Torres et Zandra Castillo, qui est enceinte, arrêtés.

Torres et Castillo ont été libérés quelques minutes plus tard, mais Prieto reste “kidnappé”, si bien que l’opposition a tenu Maduro “pour responsable de ce qui pourrait lui arriver”, rappelant que la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, Il a recommandé la dissolution du FAES, que l’équipe de Guaidó a qualifié de “groupe d’extermination”, pour “les exécutions extrajudiciaires qu’il a commises”.

En outre, le Cabinet du Président a dénoncé le fait que les uniformes aient procédé à des réquisitions auprès de ceux qui accompagnaient Guaidó et qu’ils étaient venus “voler” les membres de l’Assemblée nationale.

“La persécution s’est radicalisée et ce sont désormais les groupes d’extermination de la FAES qui exécutent les ordres de disparition émis par le régime de Nicolás Maduro contre les représentants légitimes du peuple vénézuélien, les députés”, a-t-il averti.

Pour Guaidó et son peuple, “c’est la réaction d’un régime qui a perdu à la fois la légitimité d’origine et la légitimité de la performance, c’est pourquoi le seul mécanisme qui lui reste pour se maintenir et se perpétuer au pouvoir est l’utilisation systématique de violence, de menace, de harcèlement et de persécution pour essayer de faire taire les voix de la liberté au Venezuela. “

Dans ce contexte, ils ont exhorté la communauté internationale “à exiger la libération du député kidnappé Renzo Prieto, à enquêter sur ces actes criminels et à intensifier les mesures de pression contre un régime dirigé par Nicolás Maduro qui exécute de manière extrajudiciaire, des enlèvements et que ne respecte pas l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés des citoyens. “

“Ces actions, plutôt que de se plier et de se soumettre, nous renforcent dans nos convictions, car bientôt nous parviendrons à la libération du Venezuela”, a déclaré le bureau du président de Guaidó.