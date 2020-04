Venezuela.- Les États-Unis assurent que leur opération navale anti-drogue n’a pas pour objectif ultime de renverser Maduro

Le Southern Command réitère que cette opération ne peut pas être comprise dans le cadre des sanctions contre le Venezuela et assure qu’il ne “militarisera” pas la région.

MADRID, 18 avr (EUROPA PRESSE) –

Le commandant du Commandement sud des États-Unis, l’amiral Craig S. Faller, a assuré que l’opération anti-drogue militaire que son pays est en train de développer dans le Pacifique et les Caraïbes n’a aucune intention ni intérêt militaire de déstabiliser la région face aux accusations portées par le Venezuela. qu’il pourrait s’agir d’un blocus “de facto” sur leur territoire et d’une tentative de renversement du président, Nicolás Maduro.

“L’objectif de cette opération est d’améliorer la sécurité pour sauver des vies, et non de militariser ou de déstabiliser les Caraïbes ou le Pacifique”, a déclaré l’amiral lors d’une conversation téléphonique sur l’opération, annoncée début avril par le président américain Donald Trump.

“En fait, le Département d’État des États-Unis a redoublé d’efforts diplomatiques dans le cadre de la transition démocratique. Et les États-Unis maintiennent et se concentrent principalement sur la transition diplomatique vers une démocratie légitime au Venezuela par le recours à la pression diplomatique et économique “, selon l’amiral.

Lors de sa comparution, Faller a réitéré que le président vénézuélien, que les États-Unis accusent de “narcoterrorisme”, appartient à une organisation “transnationale qui traite des armes, des drogues et du trafic d’êtres humains pour une valeur de 90 milliards de dollars par an”.

Un, selon ses mots, un “cercle vicieux” mettant en vedette “des acteurs pervers comme Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et l’Iran”, qui vivent de l’instabilité créée par les organisations criminelles.

AUGMENTATION DU TRAFIC DE DROGUES

L’amiral a assuré que «le trafic de drogue en provenance du Venezuela a augmenté de 50% ces dernières années», répétant les affirmations antérieures que le gouvernement vénézuélien a catégoriquement démenties.

“Je pense qu’il me laisserait quelque chose en suspens s’il ne disait pas que le régime de Maduro et ses sbires ont causé des souffrances abjectes à sa population. La démocratie au Venezuela ne peut pas attendre”, a-t-il déclaré. De même, l’armée a également lié Cuba dans ce cadre.

“Le lien entre le régime illégal de Maduro et Cuba ne pourrait pas être plus étroit”, a-t-il affirmé. “Maduro doit sa position actuelle à Cuba. Sa garde présidentielle est cubaine, son service de renseignement est principalement composé de Cubains”, a-t-il dit. “Il est impossible qu’il n’y ait pas de connexion.”

Le gouvernement cubain, face à cette position, a envoyé cette semaine une protestation officielle à l’ambassade des États-Unis à La Havane pour nier qu’il existe un trafic de drogue entre l’île et le Venezuela, en réponse à un article publié plus tôt ce mois-ci par le magazine. «Newsweek» américain qui l’a accusé des mêmes crimes.

Le ministère des Affaires étrangères a assuré que les allégations recueillies par ‘Newsweek’ contredisent le dernier rapport sur les stupéfiants du Département d’État américain, selon lequel l’île “n’est pas un grand consommateur, producteur ou point de transit pour les drogues illicites” et “Les trafiquants régionaux évitent généralement Cuba.”

Enfin, l’armée américaine a tenu à rappeler que cette mission ne relève pas des sanctions américaines contre le Venezuela. “Les sanctions contre le pétrole brut et d’autres aspects (comme les restrictions de voyage) ont un aspect exclusivement économique et non militaire, et c’est la voie à suivre”, a-t-il conclu.