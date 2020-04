Venezuela.- Les États-Unis assurent que Maduro veut une “négociation secrète” avec la Maison Blanche sur l’avenir du Venezuela

MADRID, 14 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le sous-secrétaire du Bureau des affaires de l’hémisphère occidental du Département d’État américain, Michael G. Kozak, a assuré mardi que le président vénézuélien, Nicolás Maduro, souhaitait une “négociation secrète” avec la Maison Blanche sur l’avenir de la Nation des Caraïbes.

“Les États-Unis négocient-ils avec Maduro? NON. Maduro veut une négociation secrète avec le gouvernement américain, mais nous soutenons Juan Guaidó en tant que président par intérim”, a écrit Kozak sur son compte Twitter officiel.

Kozak a profité de l’occasion pour insister sur le Cadre pour la transition démocratique au Venezuela proposé par la Maison Blanche, qui comprend à la fois Maduro et Guaidó partant pour former un gouvernement intérimaire qui guide le pays vers des élections présidentielles et parlementaires “libres” dans le durée de six à douze mois.

La «feuille de route» des États-Unis propose que les deux puissent se présenter auxdites élections, bien que le secrétaire d’État, Mike Pompeo, ait été sûr que Maduro «ne régnera plus» parce que Guaidó est «le politicien le plus populaire de Venezuela “.

Le plan américain reflète en fait la proposition que la délégation de l’opposition a faite au gouvernement Maduro lors du dernier dialogue politique au Venezuela, tenu l’année dernière entre Oslo et la Barbade.

Maduro a déjà rejeté l’idée de Washington, bien qu’il ait à nouveau proposé un dialogue avec toute l’opposition – la minorité avec laquelle il dialogue déjà et la majorité de Guaidó – pour convenir de solutions à la pandémie de coronavirus.

Guaidó, qui a refusé de retourner à la table des négociations, a souligné que le plan américain ne s’adressait pas exclusivement à Maduro, mais à l’ensemble du «Chavismo», recherchant ainsi des fissures internes.

Dans le même temps, les États-Unis ont inculpé Maduro et 14 autres «Chavistas» pour leur collusion présumée avec la guérilla colombienne défunte des FARC pour «inonder» la puissance américaine de cocaïne au cours des dernières décennies.

Washington a ainsi relancé son offensive judiciaire et diplomatique pour favoriser le départ de Maduro de Miraflores à un moment particulièrement délicat pour le Venezuela car, selon l’opposition, le coronavirus pourrait provoquer une “catastrophe” dans le pays du fait de la crise humanitaire qui se prolonge depuis années.