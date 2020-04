Venezuela.- Les États-Unis avertissent Maduro que s’il n’accepte pas une “transition”, il se passera la même chose mais ce sera plus “dangereux”

MADRID, 11 avr. (EUROPA PRESSE) –

L’envoyé spécial des États-Unis pour le Venezuela, Elliott Abrams, a averti le président vénézuélien Nicolás Maduro que s’il n’acceptait pas une “transition” convenue avec l’opposition, cela se produirait toujours, mais ce serait plus “dangereux” et “brusque”.

“Si le régime décide tragiquement qu’il va subjuguer, qu’il va réprimer davantage, il fait probablement la transition tout aussi probable, mais plus dangereuse et abrupte”, a déclaré Abrams dans une interview au groupe d’étude du Centre d’études stratégiques. et International.

Ainsi, Abrams faisait référence à la dernière proposition politique des États-Unis d’établir un gouvernement d’urgence au Venezuela qui exclut à la fois Nicolás Maduro et le “président en charge” autoproclamé et chef de l’opposition Juan Guaidó.

Si l’initiative ne se poursuit pas, “vous verrez plus de pression de la part des États-Unis et je pense que d’autres au sujet de ce régime”. “Il est possible de mettre plus de pression sur un régime et en même temps de fournir plus d’assistance au peuple vénézuélien. Et c’est ce que nous voulons faire. C’est aussi ce que Juan Guaidó veut faire. C’est ce que l’Union européenne veut faire”, a-t-il déclaré.

En outre, Abrams a souligné que Washington savait que Maudro rejetterait la proposition et a fait valoir qu’elle n’était pas vraiment dirigée contre lui, mais vers d’autres postes au sein du régime et des membres des forces armées. Maduro “C’est le trou dans le beignet. Il vise, comme je l’ai déjà dit, à Chavismo, à l’armée, au régime, au gouvernement, aux gens qui décident: ce pays doit sortir de cette horrible crise”, a-t-il défendu.

En tout cas, il a soutenu que le plan du Département d’État américain n’est pas absolu, mais plutôt une proposition et peut être adapté aux besoins politiques du pays et a souligné la possibilité que le Conseil d’État qui régirait la transition comprenne le président. de la Cour suprême, Maikel Moreno; le chef de l’armée, Vladimir Padrino López, ou le président de l’Assemblée nationale, Juan Guaidó.

“Il y a un million de variations (…) Les Vénézuéliens pourraient dire, eh bien, nous voulons changer cela parce que nous pensons que cela fonctionne mieux pour

nous dans notre négociation. C’est bien. Je veux dire, le point ici n’est pas que si vous changez un mot dans la proposition américaine, une catastrophe se produira. Le fait est que c’est une voie vers la démocratie et la levée des sanctions américaines “, a-t-il dit.