Venezuela.- Les États-Unis demandent que l’ONU distribue directement de la nourriture et des médicaments au Venezuela sans compter sur Maduro

MADRID, 11 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le sous-secrétaire d’État nord-américain pour l’hémisphère occidental, Michael Kozak, a plaidé pour la distribution de nourriture et de médicaments au Venezuela sans la collaboration du gouvernement du président Nicolás Maduro.

“Le peuple vénézuélien a désespérément besoin de nourriture et de médicaments. Autorisez l’ONU et les ONG internationales à les distribuer en fonction des besoins, pas de la politique”, a déclaré Kozak via son compte Twitter.

“Les États-Unis ont contribué et continueront de contribuer. Personne ne devrait faire confiance à Maduro pour la distribution”, a ajouté le diplomate américain responsable.

Le Venezuela, avec 9 décès et 175 cas confirmés de coronavirus, a déclaré une “quarantaine sociale” et a demandé l’aide de la branche régionale de l’OMS, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), pour lutter contre Covid-19.

Le “président en charge” autoproclamé du pays, Juan Guaidó, a accusé le gouvernement Maduro de mentir sur l’impact du coronavirus au Venezuela, et assure qu’il y a beaucoup plus de cas, et a averti que la nation des Caraïbes est particulièrement vulnérable à la pandémie pour la crise humanitaire dont il souffre depuis des années.