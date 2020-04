Venezuela.- Les forces de sécurité vénézuéliennes tuent deux paramilitaires de ‘Los Rastrojos’ près de la Colombie

MADRID, 8 avr (EUROPA PRESSE) –

Le protecteur de l’État de Táchira désigné par le gouvernement du Venezuela, Freddy Bernal, a rapporté mardi que les autorités du pays avaient tué lundi lors d’une confrontation avec deux paramilitaires de “ Los Rastrojos ” près de la frontière avec la Colombie.

Bernal a expliqué que deux paramilitaires, qu’il a identifiés comme “El Caracas” et “El Turro”, “ont été libérés” après avoir maintenu une confrontation armée avec les forces de sécurité vénézuéliennes.

Les deux, a-t-il ajouté, avaient “un vaste casier judiciaire en Colombie et au Venezuela”, comme l’a diffusé la chaîne de télévision vénézuélienne.

Tout comme le ministre de la Communication et de l’Information, Jorge Rodríguez, l’avait fait quelques jours auparavant, Bernal a déclaré qu’il y avait une opération de groupes de mercenaires et de paramilitaires pour entrer illégalement dans le pays via la Colombie, profitant du retour au pays de des milliers de Vénézuéliens à cause du coronavirus, pour tenter de déstabiliser la situation au Venezuela.

Bernal a déclaré que “cela fait partie de cette bataille parallèle” que le gouvernement mène à la frontière, car bien qu’il exerce des “contrôles stricts” pour détecter d’éventuels nouveaux cas de coronavirus de personnes arrivant de Colombie, il identifie également chacun d’entre eux doit savoir “s’ils ont une enquête antérieure ou ouverte” dans le pays.

Après la confrontation contre les paramilitaires, Bernal a révélé que de nombreuses armes à feu avaient été saisies, dont deux fusils AR15, un revolver, un fusil de chasse, deux grenades à fragmentation et, entre autres, un véhicule et des uniformes militaires colombiens.

Ce n’est pas la première fois qu’une situation de cette nature se produit à Táchira avec «Los Rastrojos» comme protagonistes. Il y a un mois, Bernal a annoncé que près d’une quarantaine d’hommes armés appartenant à ce groupe paramilitaire avaient été arrêtés par les autorités.

‘Los Rastrojos’ est une organisation de narcomilitaires, formée, entre autres, par la dissidence des Forces d’autodéfense unies de Colombie en 2016.

En septembre 2019, ils ont acquis une certaine pertinence internationale lorsque certaines photographies ont été publiées dans lesquelles deux de leurs membres ont posé avec le “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, accusé d’avoir utilisé “Los Rastrojos” pour traverser la frontière. , quelque chose qu’il a nié, assurant qu’il ne connaissait pas ces deux sujets ni ce qu’ils faisaient.