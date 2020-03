Venezuela.- Les services secrets vénézuéliens soutiennent que l’opposant Requesens n’est pas arrêté mais “mis à l’abri”

MADRID, 8 mars (PRESSE EUROPE) –

Le Service national bolivarien de renseignement (SEBIN) a précisé que le député d’opposition Juan Requesens n’est pas détenu mais “hébergé” dans les locaux de cet organe, comme l’a expliqué l’avocat de Requesens, Joel García. Requesens est accusé d’une “tentative d’assassinat” contre le président vénézuélien Nicolás Maduro pour l’attaque par drone contre le président du 4 août 2018.

García a expliqué que SEBIN lui-même avait donné cette explication à la demande de l’avocat, qui a dénoncé la détérioration de la situation des “prisonniers politiques” comme Requesens depuis le récent retour à Venzuela du chef de l’opposition Juan Guaidó, rapporte le journal vénézuélien. L’universel’.

L’opposition vénézuélienne a signalé à de nombreuses reprises que Requesens, arrêté en août 2018, avait été arrêté sans respecter son immunité parlementaire. L’Assemblée constituante, un organisme officiel qui a absorbé tous les pouvoirs de l’État à l’exception de l’exécutif, lui a déplu quelques jours après son arrestation.

Requesens a été arrêté par des agents de SEBIN et accusé de “tentative de meurtre”. Ainsi, il continue d’être emprisonné pour homicide qualifié dans une certaine mesure de frustration contre Maduro, homicide qualifié pour des motifs futiles contre un commandement militaire, possession illégale d’armes et d’explosifs, poursuite de litiges publics et terrorisme.

Le père du député, Juan Requesens Gruber, a souligné que son fils est innocent et qu’il n’a pu prouver “absolument rien”. “Les témoins qu’ils ont amenés n’ont aucune crédibilité, tous les arguments les ont effondrés”, a-t-il dit.

La défense et les membres de la famille du député exigent que l’audience orale et non publique soit soumise au même traitement que celui accordé à l’expatriée colombienne Aida Merlano.