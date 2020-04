Venezuela.- Les USA critiquent Maduro pour avoir nommé El Aissami comme le nouveau ministre du pétrole, accusé de “narcoterrorisme”

MADRID, 28 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le sous-secrétaire à l’hémisphère occidental du département d’État américain, Michael Kozak, a reproché ce mardi au président vénézuélien, Nicolás Maduro, qui a choisi comme nouveau ministre du Pétrole son vice-président économique jusque-là, Tareck El Aissami, accusé de ” narcoterrorisme “par Washington.

“Rencontrez le nouveau ministre du pétrole du Venezuela, Tareck El Aissami”, a écrit Kozak sur Twitter. “Sanctionné, accusé et recherché pour trafic de drogue”, a-t-il illustré, prédisant que “avec ces qualifications, ce sera davantage la même mauvaise gestion et la même corruption, alors que ce dont les Vénézuéliens ont le plus besoin, c’est d’un secteur pétrolier qui fonctionne”.

Maduro a procédé lundi à un léger remaniement gouvernemental, plaçant El Aissami en tant que nouveau ministre du Pétrole, en remplacement du général Manuel Quevedo, qui était en fonction depuis 2017.

El Aissami, cependant, n’assumera pas le contrôle de la compagnie pétrolière d’État PDVSA, dont le président coïncidait avec le ministre du pétrole. Quevedo transférera ce poste à Asdrúbal Chávez, cousin du défunt président Hugo Chávez.

En outre, Maduro a ordonné “la suppression du bureau du vice-ministre ou du vice-ministre du raffinage et de la pétrochimie du ministère du Pétrole, dont les pouvoirs seront transférés aux vice-ministères du Pouvoir populaire du pétrole compétents en la matière”.

Le président vénézuélien a expressément chargé El Aissami “de restructurer et de réorganiser le ministère du Pétrole, afin d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la sécurité énergétique nationale et protéger l’industrie contre les agressions multiples, externes et internes, ce qui est effectué pour affecter la production et la commercialisation du pétrole du pays. “

DÉTROIT COLLABORATEUR

El Aissami est l’un des «hommes forts» du gouvernement du Venezuela. Le député, gouverneur et ministre avec Chávez, a rejoint l’Exécutif Maduro début 2017, toujours lié à l’espace économique.

Le désormais ministre du Pétrole est l’un des quinze «Chavistes», dont Maduro, accusé de «narcoterrorisme» par le ministère de la Justice des États-Unis pour s’être allié avec les anciens guérilleros colombiens des FARC pour «inonder» la cocaïne dans le pays depuis des décennies.

L’administration Donald Trump offre 10 millions de dollars en “récompense pour les informations ayant conduit à son arrestation et / ou sa condamnation”, a rappelé Kozak. Dans le cas de Maduro, le chiffre s’élève à 15 millions de dollars.

Maduro a placé El Aissami au premier rang du pétrole au moment où le Venezuela traverse une autre crise d’approvisionnement qui, selon les enquêtes journalistiques et les plaintes de l’opposition, a conduit le pays à renforcer ses liens avec l’Iran pour obtenir du carburant.

Le Venezuela abrite les plus grands gisements de pétrole du monde, malgré lesquels le pays a connu au cours de ces années de crise des difficultés à garantir l’approvisionnement en carburant. Maduro accuse les sanctions américaines, tandis que l’opposition parle de mauvaise gestion et de corruption.