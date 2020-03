Venezuela.- Maduro affirme que Leopoldo López utilise les installations de l’ambassade d’Espagne pour “conspirer”

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a assuré ce jeudi que le chef de l’opposition Leopoldo López utilise les locaux de l’ambassade d’Espagne à Caracas, où il reste en “invité”, pour “conspirer pour tuer des dirigeants politiques et militaires vénézuéliens”. .

“Le fugitif du juge Leopoldo López utilise les installations de l’ambassade d’Espagne pour conspirer contre le Venezuela”, a déclaré Maduro dans des déclarations du palais de Miraflores, avant d’expliquer que, pour cette raison, il a ordonné au ministre des Affaires étrangères Vénézuélien Jorge Arreaza, pour contacter le gouvernement espagnol afin de “prendre des mesures à ce sujet”.

“J’ai dit au ministre des Affaires étrangères de prendre des mesures devant le gouvernement espagnol pour prendre des mesures à ce sujet parce que depuis son ambassade à Caracas, il conspire pour tuer des dirigeants politiques et militaires du Venezuela”, a insisté Maduro.

Le président du Venezuela fait ainsi allusion à la connaissance présumée que López avait d’un présumé coup d’État contre son administration, planifié par le “président en charge” vénézuélien autoproclamé, Juan Guaidó. Plus précisément, le général à la retraite de l’armée Clíver Alcalá a précisé que López était au courant de ces plans, selon des informations du journal «El Nacional».

Le parquet vénézuélien a ouvert une enquête contre Guaidó et Alcalá pour le présumé coup d’État qui, selon ce que Maduro a dénoncé, a été financé et dirigé par l’Administration pour le contrôle des drogues (DEA).

L’ouverture de cette enquête a été rendue publique après que le gouvernement américain a déposé des accusations criminelles contre Maduro et d’autres hauts responsables du gouvernement pour trafic de drogue et pour sa collusion présumée avec les guérilleros défunts des FARC et leur dissidence.

López s’est réfugié à l’ambassade d’Espagne en tant qu ‘”invité” après l’échec de l’ “Opération Liberté”, avec laquelle lui et Guaidó ont cherché à expulser Maduro de Miraflores avec le soutien d’un “groupe important” de militaires qui ne l’ont pas fait. est venu se produire.

Le chef de l’opposition a été condamné à près de quatorze ans de prison pour incitation à la violence lors des révoltes de l’opposition de 2014, qui ont fait plus de 40 morts. Après avoir traversé la prison militaire de Ramo Verde, il a obtenu la mesure de “maison pour prison”.