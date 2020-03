Venezuela.- Maduro critique la “pantomime” américaine d’avoir mis un prix sur sa capture et met en garde contre les “tensions”

MADRID, 30 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a qualifié de “pantomime” l’annonce par les États-Unis de mettre un prix sur sa capture et celle d’autres hauts responsables vénézuéliens, une nouvelle “agression” qui pourrait générer des “tensions” dans la région.

Arreaza a lu une lettre de Maduro dans laquelle il dénonce ces actions “contre la paix et la stabilité du Venezuela”. Washington “prend des mesures pénales contre le Venezuela, contre une nation indépendante”.

“Cette pantomime américaine comprend l’offre inhabituelle d’une récompense internationale à quiconque fournit des informations sur le président et les hauts responsables vénézuéliens, conduisant à un dangereux moment de tension sur le continent”, a-t-il expliqué.

“Aucune agression impérialiste ne nous éloignera de la lutte pour protéger le peuple vénézuélien de la pandémie causée par le coronavirus”, a souligné le président dans la lettre, lue dans une émission télévisée vénézuélienne de la Casa Amarilla de Caracas.

Dans l’écriture, Maduro décrit comme infâmes les mesures du gouvernement des États-Unis contre de hauts fonctionnaires, accusés par la justice nord-américaine de trafic de drogue. La lettre a été envoyée à tous les gouvernements du monde.

Jeudi, le gouvernement des États-Unis a porté plainte contre Maduro et d’autres hauts responsables du gouvernement pour trafic de drogue et pour sa collusion présumée avec les guérilleros des FARC colombiens et leur dissidence.

Lors d’une conférence de presse, le procureur général des États-Unis, William Barr, a divulgué les charges retenues contre Maduro et 14 autres “Chavistas” et a rapporté les récompenses, dirigées par Maduro, de 15 millions de dollars.