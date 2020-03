Venezuela.- Maduro qualifie l’accusation de trafic de drogue de «folie» et dit aux États-Unis qu’ils vont se battre «dans tous les domaines»

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a assuré ce jeudi que les accusations criminelles portées par les États-Unis pour trafic de drogue contre lui et les hauts responsables de son gouvernement sont “de la folie, vulgaire et misérable”, et a averti les autorités de Washington que ils sont “prêts à les combattre dans tous les domaines”.

Le département américain de la Justice a annoncé jeudi l’accusation de Maduro, ainsi que d’autres membres de son gouvernement, pour “narcoterrorisme” et a offert une récompense de 15 millions de dollars à toute personne pouvant fournir des informations permettant son arrestation.

Selon la justice américaine, ce «cartel de responsables« chavistes »», ainsi que les guérilleros dissous des FARC et leurs dissidents, ont obtenu de la cocaïne en Colombie et l’ont distribuée du Venezuela afin d ‘«inonder» les États-Unis de drogue.

“Comme certains ‘cowboys’ racistes du XIXe siècle, ils ont mis un prix sur la tête de certains révolutionnaires qui sont prêts à les combattre dans tous les domaines et à continuer de gagner”, a dénoncé le président après avoir abordé la situation du pays en relation avec la crise. risque sanitaire mondial dérivé de la pandémie de coronavirus.

“Vous êtes un misérable, Donald Trump”, a déclaré le président vénézuélien, qui a également évoqué la manière dont, selon lui, le président des États-Unis opère dans le domaine des relations internationales.

“Il agit non seulement comme un” cow-boy “raciste et suprémaciste, mais aussi comme un extorqueur des mafias de New York qu’il dirigeait en tant que chef de sociétés immobilières. La richesse de Donald Trump provenait de l’extorsion, des guerres mafieuses contre les gangs en New York. Les États-Unis le savent “, a-t-il dit.

Les États-Unis ont imposé de nombreuses sanctions contre Maduro et de hauts responsables vénézuéliens, dont le président de l’Assemblée constituante, Diosdado Cabello, et le vice-président économique, Tareck El Aissami, pour trafic de drogue, corruption et violations des droits de l’homme, mais les accusations pénales impliquent un saut qualitatif dans son offensive pour réaliser des élections «libres» dans la nation des Caraïbes.