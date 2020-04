Venezuela.- Pompeo annonce que les États-Unis rouvriront leur ambassade à Caracas “dès que Maduro se retirera”

MADRID, 29 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a annoncé mercredi que le pays rouvrirait son ambassade à Caracas dès que le président vénézuélien Nicolás Maduro “se retirerait”, conformément au plan de “transition démocratique” conçu pour Washington.

“J’ai demandé à mon équipe de mettre à jour nos plans pour rouvrir l’ambassade des États-Unis à Caracas afin que nous soyons prêts à rentrer dès que Maduro se retirera”, a déclaré Pompeo lors d’une conférence de presse.

Depuis l’arrivée de Maduro au palais de Miraflores, les relations bilatérales ont été tendues. Cependant, la fermeture définitive de l’ambassade et des consulats américains au Venezuela et le retrait de tout son personnel ont eu lieu en janvier 2019, après que la Maison Blanche a reconnu Juan Guaidó comme “président en charge” du pays.

Le chef du Département d’Etat a fait confiance au fait que le drapeau américain flottera à nouveau dans la capitale vénézuélienne car “l’effort multilatéral pour restaurer la démocratie continue de progresser”.

Le plan implique que Maduro et le chef de l’opposition Juan Guaidó partiront pour faire place à un gouvernement intérimaire d’unité nationale pour guider le Venezuela vers une double nomination électorale, avec des élections présidentielles et parlementaires “libres”, d’ici six à douze. mois et le retrait progressif des sanctions américaines.

Maduro a déjà rejeté la proposition de la Maison Blanche, qui est largement basée sur l’offre faite par l’équipe de Guaidó lors du dernier dialogue, bien que l’envoyé spécial des États-Unis pour la crise vénézuélienne, Elliott Abrams, ait assuré que il y a “beaucoup de gens” à l’intérieur et à l’extérieur du “régime” qui le pèsent.

D’autre part, Pompeo a dénoncé “les connexions du régime Maduro avec la République islamique d’Iran” pour les vols que la compagnie aérienne iranienne Mahan Airlines a effectués ces dernières semaines vers le pays des Caraïbes.

Selon les enquêtes journalistiques et les plaintes de l’opposition vénézuélienne, ce sont des vols pour transporter du carburant, des pièces détachées et des techniciens pour relancer l’industrie pétrolière du pays, qui souffre d’une nouvelle crise d’approvisionnement.

“Il s’agit de la même compagnie aérienne terroriste avec laquelle l’Iran déplace souvent des armes et des combattants à travers le Moyen-Orient”, a déclaré Pompeo. “Ces vols doivent cesser”, a déclaré le chef de la diplomatie américaine.