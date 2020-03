Venezuela.- Pompeo rend Maduro “responsable” de la sécurité de Guaidó

MADRID, 4 mars (EUROPA PRESS) –

Le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, a assuré que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et “ceux qui l’entourent” sont “responsables” de la sécurité du chef de l’Assemblée nationale, Juan Guaidó, dont l’entourage a été attaqué. le week-end lors d’une visite de l’état de Lara.

Pompeo a émis l’avertissement via Twitter, rappelant que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déjà appelé à la dissolution des “bandes” au service du régime Chavista, parmi lesquelles se détache le soi-disant “collectif”.

“Les Vénézuéliens ont besoin de sécurité, de non-violence et de déprédations promues par le régime”, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, dont le gouvernement reconnaît Guaidó comme président légitime du Venezuela après son auto-proclamation de “président en charge” il y a plus d’un an.

Pompeo a rappelé que “près de 60 pays” sont du côté de Guaidó et du “peuple du Venezuela”, bien qu’il ait appelé “à faire plus” pour parvenir à une résolution de la crise politique dans le pays sud-américain.