Venezuela.- Trump et Bolsonaro certifient que leur accord réaffirme leur soutien à Juan Guaidó

NEW YORK, 8 mars (EUROPE PRESSE) –

Les présidents des États-Unis, Donald Trump, et du Brésil, Jair Bolsonaro, ont réaffirmé leur “alliance stratégique” et ont renouvelé leur engagement envers le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, profitant de la visite de Bolsonaro aux États-Unis.

Dans une déclaration commune, les deux dirigeants ont plaidé pour la “restauration de l’ordre constitutionnel au Venezuela” et soutenu la tenue d’élections libres et démocratiques en Bolivie.

Samedi, les deux présidents ont organisé un dîner de travail privé au manoir de Trump à Mar-a-Lago, en Floride, et ont exprimé leur intention “d’approfondir” leurs relations bilatérales pour “favoriser la prospérité économique, renforcer la démocratie et promouvoir la paix et la sécurité. “

Au Venezuela, les deux présidents “ont réitéré le soutien de leur pays à la démocratie dans la région, y compris le président en charge du Venezuela, Juan Guaidó, et l’Assemblée nationale vénézuélienne démocratiquement élue, dans leur travail pour restaurer l’ordre constitutionnel au Venezuela”, selon La présidence brésilienne a informé.

“En tant que dirigeants des deux plus grandes économies de l’hémisphère”, ils ont souligné les avantages de l’augmentation des relations économiques bilatérales pour les employeurs et les travailleurs aux États-Unis et au Brésil. En ce sens, ils ont annoncé qu’ils avaient demandé d’approfondir les pourparlers en vue d’un paquet commercial bilatéral cette année.

Ils ont également convenu d’accélérer les mesures pour permettre au Brésil d’adhérer au programme Trusted Trader en 2021, ce qui permettra une augmentation du commerce bilatéral. En outre, Trump a réitéré le soutien de Washington à l’entrée du Brésil dans l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Ils ont également souligné les avancées dans d’autres domaines de coopération tels que la défense, l’aérospatiale, la science, la technologie, la santé et l’innovation et ont signé un protocole d’accord pour stimuler le développement économique dans l’hémisphère.

Ils mentionnent également un programme de replantation, de sauvegarde ou de protection d’un milliard d’arbres dans le monde d’ici 2050 et la signature d’un plan de travail États-Unis-Brésil en science et technologie 2020-2023.