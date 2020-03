Venezuela.- Twitter bloque le compte officiel de la présidence du Venezuela

MADRID, 31 mars (EUROPA PRESS) –

Twitter a bloqué ces dernières heures le compte officiel de la présidence vénézuélienne (@PresidencialVen), comme il l’a déjà fait avec les comptes liés au vice-président, Delcy Rodríguez, ce que le gouvernement de Nicolás Maduro encadre dans une “campagne systématique” de la société américaine contre le «chavisme».

Le réseau social signale dans un message qui apparaît lors du chargement de @PresidencialVen que “ce compte est temporairement restreint” car “une activité inhabituelle a été détectée”, sans donner de détails.

Mi-mars, elle a déjà fait de même avec @ViceVenezuela, associé au bureau de Rodríguez. “Au milieu de la pire pandémie mondiale, ils ont annulé un compte où nous informons la population”, a dénoncé le “numéro deux” de Maduro dans son compte personnel.

Quelques jours plus tard, Twitter a supprimé un «tweet» de Maduro dans lequel il a publié une série d’articles du scientifique vénézuélien Sirio Quintero dans lequel il fait référence au coronavirus comme une arme «bioterroriste» et donne des remèdes maison.

Maduro a ensuite dénoncé “une politique de blocage systématique des comptes des porte-parole du gouvernement bolivarien par le biais desquels des informations sont fournies à la communauté pour lutter contre la pandémie”.

Le président bolivarien a expliqué sur VTV que son gouvernement avait tenté de contacter Twitter et sa filiale au Mexique, qui est chargée de gérer le réseau social dans toute la région, pour demander des explications sur ce qu’il perçoit comme “une violation de la liberté de s’informer et de s’exprimer. “

“Les preuves et les faits montrent que cela fait partie d’une persécution d’entraver et d’empêcher la libre expression d’idées par des groupes, des individus et des groupes identifiés comme des ‘Chavistas’ ou des révolutionnaires”, affirme mardi le réseau vénézuélien.

Le Venezuela est en “quarantaine sociale” pour lutter contre le coronavirus, qui a pour le moment fait trois morts et 135 cas dans la nation des Caraïbes. Selon l’opposition et les organisations internationales, le pays est particulièrement vulnérable en raison de la crise humanitaire qu’il traverse depuis des années.