Venezuela / USA.- Le Venezuela souhaite aux Etats-Unis une société « sans l’émulation arrogante » du colonialisme pour son indépendance

MADRID, 5 juil. (EUROPA PRESS) –

Le Venezuela a souhaité au peuple américain une société « sans exclusions, sans discrimination et sans l’émulation arrogante d’un colonialisme qui aurait dû être banni à jamais des États-Unis il y a deux siècles » à l’occasion de la commémoration du jour de l’indépendance de la nation nord-américaine.

Dans une déclaration publiée par le ministère vénézuélien des Affaires étrangères, l’exécutif du pays des Caraïbes a estimé que les États-Unis « se trouvent à un carrefour historique, entre reprendre le signe de ce bastion de liberté que leur peuple admirait autrefois ou continuer sur la voie perdue. du complexe industriel, militaire et financier « qui, selon lui, » a institutionnalisé l’exclusion en interne et est devenu la plus grande menace pour la survie de l’humanité « .

Ainsi, le Venezuela a réitéré sa « solidarité » avec le « peuple noble » des États-Unis qui « mènent courageusement des batailles épiques aujourd’hui ». Il a souligné que ces batailles sont « contre les fausses mœurs, les doubles standards, contre la pensée et la pratique de l’exceptionnalisme suprémaciste et du racisme structurel insoluble ».

« Un peuple qui subit les ravages d’une pandémie aggravée par l’indifférence des puissants, qui a causé la mort et la douleur sur tout son territoire », a-t-il déclaré.

« Le Venezuela brandit les mêmes drapeaux de lutte du peuple américain, en espérant que tôt ou tard, dans ce pays, les grands centres de liberté, l’égalité seront également ouverts et pourront ensuite honorer ses fondateurs, en devenant terre vraiment libre et la justice pour tous « , a-t-il conclu.