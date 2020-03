Vestusta Morla: nuit magique sans artifices à Barcelone | Culture et divertissement

Vestusta Morla a promis vendredi une “nuit magique sans artifices” à Barcelone et a réussi: il a hypnotisé le public avec le répertoire de ce qui sera son cinquième album studio, “MSDL-Songs within songs”, dans lequel le Le groupe madrilène réinterprète certains des thèmes les plus réussis de sa carrière.

Déshabiller les paroles de ses chansons pour les réenregistrer avec de nouveaux rythmes et sonorités est ce que Vetusta Morla a fait dans ce nouveau travail, qui sortira le 27 mars, mais aujourd’hui, ils ont déjà entendu parler de 3000 personnes qui ils ont rempli l’Auditorium du Forum lors du premier des trois concerts consécutifs que le groupe offrira dans la capitale catalane dans le cadre du festival Guitar Bcn.