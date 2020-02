Vicente Fernández se souvient de ses infidélités

“Chente” partage une image tendre sur Instagram avec sa femme, Cuquita Les utilisateurs lui rappellent les fois où il a mis les cornes La publication est sur le point d’atteindre 70 000 likes

Vicente Fernández a eu beaucoup de détails sur la Journée de l’amour et de l’amitié en partageant une photo sur son compte Instagram avec son épouse, Cuquita.

«Vous connaissez des amis, la vie m’a appris que le véritable amour trouve toujours son chemin, je profite de chaque instant avec ma belle Cuquita. Bonne journée d’amour et d’amitié à tous, que Dieu vous remplisse d’amour aujourd’hui et pour toujours », a déclaré Vicente Fernández.

L’image compte environ 70 000 likes, y compris son fils, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís «El Buki», le producteur Pepe Garza et l’acteur Mario López, et a des commentaires de toutes sortes, bien que ceux qui l’attirent ils se souviennent de l’époque où Vicente Fernández était infidèle à Cuquita.

“Qu’est-ce qui n’était pas un petit ami avec une fille?”, Demande un utilisateur, tandis qu’un autre suiveur commente: “Les pauvres de Cuquita jusqu’à aujourd’hui regardent toujours les cornes.” D’autres expriment: “Comme un vieil homme comme il est parti, sa façon de penser était différente quand il était jeune … mais je me déclare toujours fan”, “C’est ainsi que les hommes parlent après que l’oiseau s’envole du nid! Et la dame, alors, elle a juste enduré … comme je dis une chose, j’en dis une autre ».

“Après toutes les cornes qu’il a endurées, il devrait être à un autel, maintenant il est fidèle parce qu’il n’est rien, mais c’est un excellent chanteur, oui.”

“Je la félicite pour sa grande endurance parce que vous avec tout le respect que vous méritez et mon admiration a presque prouvé toutes les femmes.”

Dans le compte Instagram de Picosa girl, ils ont continué avec le même type de commentaires: “Et maintenant il ne peut pas, il reste avec celui qui l’a enduré”, auquel un internaute répond: “Tu as tout à fait raison, le titre devrait Félicitations à cette femme qui a enduré des cornes pour mourir, ces types de mariages ne sont pas admirables du tout. »

“Après avoir pris … tout ce qui bouge maintenant ne peut plus, il est tombé amoureux de la femme”, “Cette dame est comme moi, tenant les cornes et le trou du cul et demi”, “Eh bien il y a des vieilles femmes qui endurent des cornes d’hommes misérables, elle a peut-être enduré le billet, ou tel quel, mais bon, félicitations Mme Cuquita et Don Chente. ”

Il y a quelques heures, Vicente Fernández a commencé avec les célébrations de ses 80 ans de vie, qu’il rencontre le lundi 17 février, avec l’une de ses activités préférées, la charrería.

Don Chente a apprécié le championnat VFG Charro VIP 2020, qui a lieu périodiquement à Los 3 Potrillos. Aussi, il en a profité pour présenter sa tequila, appelée de la même manière que son ranch.

Il s’agit d’une édition spéciale signée par Vicente Fernández; une de ses phrases préférées peut être lue imprimée sur l’étiquette: “Tant que vous n’arrêtez pas d’applaudir, votre Chente n’arrête pas de chanter.”