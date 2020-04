Vidéo de caméras de sécurité montrant l’instant précédant la mort mystérieuse d’une femme à Tigre

Lundi soir, le corps de Maria Florence Santa Cruz, 30 ans, a été retrouvé par une voiture de patrouille, accroché à une fresque blanche et avec une veste nouée autour du cou sur la rue Benito Lynch et l’accès Panamericana, dans le quartier Tigre, en banlieue nord.

Quelques minutes avant que le mobile de la police ne patrouille dans cette zone, à 0,40, les caméras de sécurité ont capturé le moment tout comme un homme, identifié comme Santiago Hernández, il a marché à côté d’elle, à 150 mètres de l’endroit où elle a été trouvée. Alors, paraissait sans vie, suspendu contre un mur.

C’est ce que montrent les images prises par les caméras de sécurité de la municipalité de Tigre. Dans la première image, Santa Cruz est vue marchant seule au milieu de la rue, elle voit instantanément un homme, Hernández, s’approche de lui et lui parle près de son oreille, tout en lui faisant des gestes avec ses mains et en la brossant bras. Elle continue régulièrement son chemin. Il semble vouloir l’enlever.

Alors le pire. Quelques minutes plus tard, le patrouilleur est observé alors qu’il s’arrête et pointe ses lumières vers la fresque blanche. Là gisait le cadavre de la jeune femme. Comme vous le savez Infobae, Santa Cruz était un voisin du quartier El Detail, il avait une fille et son père est un commissaire à la retraite.

Immédiatement, l’enquête judiciaire a commencé. Lorsque les procureurs chargés de l’affaire, Sebastián Fitipaldi, Diego Callegari et Mariela Miozzo, du parquet de Tigre, ont exigé les images, ont réussi à identifier Hernández, et aujourd’hui il a été détenu à son domicile par des policiers de Buenos Aires.

“La victime ne présente pas de blessures compatibles avec une tentative de défense. C’est une situation étrange”Les sources ont ajouté, surpris par ce qu’elles ont trouvé. D’un autre côté, des personnes proches de la jeune femme ont expliqué qu’elle avait l’habitude de fréquenter la zone où elle a été retrouvée morte. Comme vous pouvez le découvrir Infobae, l’autopsie sera réalisée demain après-midi. Pendant ce temps, Hernández devrait témoigner après les résultats de l’étude médico-légale au tribunal, pour raconter sa version des événements en attendant la prison.

LE FEMICIDE PANDEMIC

Au cours des 10 premiers jours de mise en quarantaine préventive, au moins 6 femmes ont été victimes de fémicide dans le pays. Le dénombrement – effectué par l’Observatoire «Maintenant qu’ils nous voient» – couvre du 20 au 29 mars et ne comprend pas trois cas qui n’ont pas encore été confirmés comme féminicides (car il s’agirait de suicides ou de décès à l’occasion d’un vol), en Santa Fe, Salta et Río Negro. D’un autre côté, selon la ligne 144, les appels ont augmenté de 60% dans la province de Buenos Aires.

Le double crime de Cristina Iglesias et de sa fille Ada, 7 ans, à Monte Chingolo, a été le premier cas à déclencher l’alarme lors de l’emprisonnement décrété par le président Alberto Fernández. Le samedi 28 mars, les deux corps ont été retrouvés morts. Les deux étaient portés disparus depuis jeudi 26. Le fémicide Abel Romero, la partenaire de la femme, a fait l’objet d’une enquête par le procureur Jorge Grieco et a avoué le crime.

Hier après-midi, diverses organisations ont appelé un bruit qui avait une large réponse dans les fenêtres et les balcons. “Par Cristina Iglesias et sa fille de sept ans, tuée par Abel Romero à Monte Chingolo. Par Claudia Repetto, assassinée par Ricardo Rodríguez à Mar del Plata. Pour ceux qui sont obligés de se mettre en quarantaine avec un violent. Les fémicides ne s’arrêtent pas en quarantaine, ni notre rage », a indiqué le collectif Ni Una Menos dans un communiqué.

Ainsi, se penchant par les fenêtres, comme elles le pouvaient, des milliers de femmes à travers le pays ont manifesté à travers le «bruit» appelé depuis dimanche soir pour réclamer à nouveau #NiUnaMenos, #BastaDeMatarnos et #CuarentenaSiViolenciaNo.