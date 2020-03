Vidéo de la police dans l’Ohio: voilà comment la persécution a pris fin

Un chauffeur, avec une attitude suspecte, essaie de fuir à toute vitesse, afin de ne pas être capturé par la police. Une autre patrouille de police se joint à la poursuite, le neutralisant de manière surprenante. Le sujet parvient à s’échapper à travers quelques buissons, mais a été détenu sans contemplation.

Une vidéo de la police de l’Ohio a capturé une manœuvre surprenante des patrouilles routières pour neutraliser un conducteur indigné qui voulait être intelligent et échapper aux forces de l’ordre.

Cette procédure a été enregistrée, selon la vidéo de la police, aux heures de la nuit sur l’une des autoroutes importantes de l’Ohio, située dans la région du Midwest des États-Unis, où un homme mince et torse nu a été surpris en train de conduire à grande vitesse.

Conformément aux lois sur la circulation au sol, l’Ohio Police Highway Patrol signale au conducteur de s’arrêter sur le côté de la route pour une intervention.

Mais ce dernier a ignoré l’avertissement de la police, fuyant à toute vitesse, générant une persécution longue et intense comme si elle était au cinéma, comme le montre la vidéo de la police.

Le conducteur indigné a continué de s’échapper de la police, esquivant les voitures qui ont prévalu sur son chemin, manquant de respect aux feux de circulation et induisant la patrouille en voiture dans les zones résidentielles de manière incontrôlée.

Photo / MH

Le policier n’a eu d’autre choix que de demander des renforts à ses collègues pour tenter de paralyser le conducteur qui, en raison de son attitude suspecte, a supposé qu’il était en mauvaise posture.

Après quelques minutes, une autre patrouille routière s’approche d’une partie du parcours de poursuite afin d’immobiliser la voiture rouge et de capturer le sujet.

La vidéo de la police montre de manière audacieuse comment le conducteur a été neutralisé sans utiliser les armes, juste quelques manœuvres qui ont mis fin à la poursuite.

Le sujet en voyant que la voiture qu’il conduisait avait été piégé, il décide de s’échapper à travers les buissons, mais a été arrêté.

C’est ainsi que cette scène s’est terminée, semblable à un film produit par Hollywood.

À propos de MundoHispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu du sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions d’abonnés sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière heure et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, Youtube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.