Vidéo inédite de la prison de Chapo Guzmán de 2016 au Mexique

Des images inédites révèlent le processus de Chapo Guzmán dans la prison de l’Altiplano. Le capo mexicain est montré à l’intérieur de la prison tout en répondant aux questions des gardiens. La vidéo est arrivée accompagnée de photographies et porte un costume de détenu beige

Une nouvelle et rare vidéo accompagnée de photographies a été divulguée sur les réseaux sociaux sur le processus auquel a été soumis le célèbre capo mexicain Joaquín Guzmán Loera, mieux connu sous le nom d’El Chapo Guzmán, qui le montre lors de son entrée dans la prison à sécurité maximale du Altiplano

Dans le document, qui dure environ sept minutes, vous pouvez voir le trafiquant de drogue qui répond aux questions des agents de sécurité de la prison, publié par le portail du New York Post.

Sur le site Internet des médias américains, il est fait référence au site d’actualités Latinus, qui a publié les photos où Joaquín Guzmán Loera est vu tout en faisant des déclarations en corroborant son pseudonyme et en disant à la police que son occupation est comme “Agriculteur.”

El Chapo Guzmán a finalement été arrêté au Mexique en 2016 et un an plus tard, il a été extradé aux États-Unis, où il se trouve actuellement dans une prison à sécurité maximale à New York, accusé de plusieurs délits liés au crime organisé.

Les photographies complètes et les détails de la façon dont le processus contre le capo mexicain s’est déroulé sont publiés sur le site Web du New York Post et il est rapporté que tout se passe pendant qu’il nettoie l’encre noire de ses mains, enveloppé dans l’uniforme d’un prisonnier en beige avec le numéro 3870 sur la poitrine gauche de sa chemise.

De plus, parmi les questions que les gardes posent à Chapo Guzmán, il s’agit de la taille de son pantalon, elles révèlent qu’il a 58 et 34 ans, mais l’une des questions les plus difficiles à répondre était le nom de sa femme.

La tête tournée vers ses mains pleines d’encre, le célèbre capo a répondu: “Je suis marié à Alejandrina Salazar, mais avec qui je vis, c’est Emma Colonel.”

Les informations révélées par le New York Post indiquent qu’à la fin de la vidéo, vous pouvez voir quand les gardiens de prison ferment la porte de la cellule en béton gris et donnent également à Chapo Guzmán une veste, des rouleaux de papier toilette et un matelas

Le célèbre trafiquant de drogue s’est échappé à deux reprises des sanctions de sécurité maximale. Joaquín Guzmán Loera est l’un des capos les plus célèbres du Mexique et du monde.

Il a plusieurs enfants parmi eux Ovidio Guzmán, qui a également été arrêté l’année dernière, mais le même jour, il a été libéré avant la réaction de ses groupes criminels contre la société et les autorités militaires.

Actuellement, Chapo Guzmán est détenu dans la prison à sécurité maximale de New York et a été inculpé d’au moins dix crimes, dont le crime organisé.

Ils publient des images inédites de la façon dont la moustache de ‘Chapo’ Guzmán est rasée lors de sa dernière admission en prison (VIDEO) https://t.co/uIfuOR6CbM pic.twitter.com/e2jq0SFWv5

– RT en espagnol (@ActualidadRT) 19 février 2020