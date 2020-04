Vidéos d’OVNIS du Pentagone: enregistrements mystérieux déclassifiés

Curieux: Vidéos de trois OVNIS déclassifiés par le Pentagone Le Pentagone a publié les vidéos de trois OVNIS qui ont été enregistrés par leurs pilotes en 2004 et 2015 Dès 2019, l’US Navy a reconnu que les trois enregistrements étaient réels, mais ne les avait pas encore officiellement publiés.

Vidéos d’OVNI du Pentagone. Le Pentagone a publié lundi les enregistrements de trois observations d’objets volants non identifiés (OVNIS) par ses pilotes, une collectée en 2004 et deux en 2015.

Le ministère de la Défense «publie ces vidéos pour clarifier tout malentendu du public quant à savoir si les enregistrements qui ont circulé sont réels ou non, et s’il y a plus de (contenu) dans les vidéos. Le phénomène aérien vu dans les vidéos reste classé comme non identifié “, a expliqué le Pentagone à propos de ces images, qui ont été divulguées et circulent sur le réseau depuis 2007 et 2017.

La première vidéo, celle de 2004, a été partagée par l’un des membres de l’équipe qui a assisté à la scène en 2007; Il a ensuite été publié aux côtés des deux autres par l’organisation The Stars Academy (TTSA) et le New York Times en décembre 2017 et mars 2018.

En 2019, la marine américaine a reconnu que les trois enregistrements étaient réels, mais ne les avait pas officiellement publiés jusqu’à présent.

Le premier enregistrement, connu des experts sous le nom de “FLIR1”, montre un objet de forme oblongue, qui accélère hors de vue des capteurs.

Dans la vidéo intitulée “Gimbal”, un membre d’équipage dit “regarde cette chose”, se référant à un objet volant qui, selon eux, semblait être au près en 2015.

Enfin, dans l’enregistrement connu sous le nom de “Go Fast”, également à partir de 2015, un objet volant qui semble être à la surface de l’eau est vu et des équipes militaires sont entendues demandant “Qu’est-ce que c’est que ça?” et “Qu’est-ce que c’est, mec?”

Le site Black Vault, dédié à la déclassification des documents gouvernementaux, a été le premier à révéler que la marine américaine considérait que les phénomènes observés étaient considérés comme des ovnis par des équipes spécialisées.

Le Pentagone publie des vidéos d’ovnis prises par des pilotes de la marine américaine https://t.co/5uPrNkEqhy pic.twitter.com/IHcY97KpIq – CNA (@ChannelNewsAsia) 28 avril 2020

