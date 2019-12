Vikings, avec beaucoup de travail pour les séries éliminatoires

MINNEAPOLIS (AP) – Avec leur place en séries éliminatoires convenablement assurée, les Vikings du Minnesota ont reçu une dose d'humilité, gracieuseté des Packers de Green Bay. Et la leçon suggère que le Minnesota aura un court séjour en séries éliminatoires.

Les Vikings ont bien joué la plupart des matchs cette année, avec une marge d’avantage combinée de 106 points, le deuxième meilleur de la Conférence nationale. Mais les Vikings ont vu leurs vulnérabilités exposées par les meilleurs de la compétition.

Sa défaite de 23-10 à domicile contre les Packers lundi soir en était un exemple. Le Minnesota est tombé à un record de 1-4 contre des équipes avec une note positive. La saison dernière, ils ont terminé 1-6 contre des équipes qui avaient un record de victoires.

«Les Packers nous ont certainement battus ce soir. Ensuite, nous devons revenir en arrière et comprendre comment et pourquoi et sûrement les réponses à ces questions nous aideront à aller de l'avant, non seulement si nous les affrontons à nouveau, mais en général », a déclaré le quart-arrière Kirk Cousins. «Nous devrons étudier cela, ce qui nous donne de l'espoir. Nous devons apprendre des erreurs pour les corriger et que dans les grands matchs, ils ne se répètent pas. »

Les Vikings (10-5) pourraient affronter les Packers au premier tour des séries éliminatoires, mais la Nouvelle-Orléans ou Seattle sont les options les plus probables. Qu'ils puissent se battre ou non, ils visiteront toujours.

«Offensivement, nous ne jouons pas aussi bien que possible, je dirai. Et défensivement, nous aurions pu être meilleurs », a reconnu l'entraîneur Mike Zimmer. "Ensuite, il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer."

Les Packers avaient beaucoup à célébrer lorsqu'ils ont appuyé sur la passe. Les Vikings ont terminé avec 139 verges et les sept premiers et 10. Les deux ont été les notes les plus faibles de la saison.

Bien que la défense du Minnesota ait produit trois revirements au premier semestre, elle a décliné plus tard. Il a permis au coureur Aaron Jones de s'échapper et au quart-arrière Aaron Rodgers d'être à l'aise. Bien sûr, l'avantage du temps de possession des Pakcers (37:32 à 22:28) était un facteur essentiel.

"Peu importe qui vous êtes, cela va vous épuiser", a déclaré Rodgers.

Après un match difficile pour l'offensive, il est naturel que le parieur se démarque. Britton Colquitt, qui a signé avant le début de la saison régulière, a également aidé Dan Bailey à trouver le rythme en accueillant le ballon dans des points supplémentaires et des buts sur le terrain.

Face à Green Bay, il a effectué huit tirs au but pour une moyenne de 47,1 verges. Un des 56 yards a donné à la défense une plus grande marge de travail.

Cousins ​​a connu la meilleure saison de sa carrière avec le coordinateur offensif Kevin Stefansky et l'assistant offensif Gary Kubiak. Il s'est démarqué dans un système qui privilégie les extrémités serrées multiples, l'action de jeu, les passes d'écran et les déploiements. Pour la deuxième fois cette saison, les Packers ont exclu ces aspects du plan de match.

Des cousins ​​ont été fréquemment trouvés dans la formation de fusil de chasse par nécessité et ont subi cinq captures. Lors des trois réunions précédentes, il n'avait été renversé qu'une seule fois derrière la ligne de touche. Ses deux matchs avec le score le plus bas en 31 avec le maillot des Vikings ont été cette saison contre les Packers.