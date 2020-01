Villa Gesell: un garçon de 19 ans a été battu à mort après un bowling

Un jeune de 19 ans de La Plata est décédé ce samedi matin après avoir été attaqué par un patin à la sortie d’une piste de bowling, à Villa Gesell.

La victime a été identifiée comme Fernández Báez Sosa, qui était allé danser avec un groupe d’amis à la discothèque Le Brique et a fini par être frappé seul alors qu’il marchait sur l’Avenida 3 et 102nd Street.

Au fil du temps, l’altercation entre les deux bandes d’amis a commencé à l’intérieur de la piste de danse, de sorte que le personnel de sécurité a appliqué le protocole et les a jetés hors de l’endroit par différentes portes.

Les attaques se sont poursuivies sur l’avenue 3 jusqu’à ce que la police intervienne et disperse les agresseurs. Au moment où la victime a été laissée seule, il a été battu par un groupe de 5 personnes, qui l’ont laissé allongé par terre pratiquement à l’insu.

Face à cette situation, des passants ont rapidement prévenu le 911 et une MÊME ambulance l’a transféré à l’hôpital Arturo Illia pour être assisté. Le jeune homme est entré à 5 h 14 avec un traumatisme et une perte de conscience. Mais au-delà des tâches de réanimation pratiquées par les médecins, il est décédé à 6 ans.

«Nous étions assis dans un bar qui est collé à une piste de bowling en train de boire un verre et certains enfants de bowling se battent. Ils l’ont battu entre plusieurs jusqu’à ce qu’il soit frappé au sol (il a été frappé à la tête). Je venais d’aller aux toilettes et quand je suis parti, le gamin était évanoui, pas de chemise et rien à noyer dans le sang. Je traverse pour savoir comment j’étais et apparemment je me suis évanouie », a déclaré Camila Heit, un témoin privilégié de ce qui s’est passé, sur son compte Twitter.

«Les amis voulaient le soulever et nous leur avons demandé de ne pas le déplacer. Nous appelons l’ambulance, la police et les pompiers arrivent beaucoup plus tôt. Au moment où l’ambulance est arrivée, le gamin était sans pouls et avait été récupéré pendant plusieurs minutes pour essayer de le réanimer», A déclaré la jeune femme, qui a déploré qu’un garçon qui est allé à Gesell pour passer ses vacances ait ainsi trouvé la mort.

Et il a souligné:Ils ont dit qu’il n’y avait aucune raison précise de se battre. Dommage qu’il faille l’être pour ne pas se rendre compte des conséquences générées par la violence. »

La cause en incombe à l’UFID 8 Madariaga, le procureur Walter Mercuri, qui a ordonné des descentes pour retrouver les agresseurs. Des sources de recherche confirmées Infobae Il y a 10 détenus.

En plus d’analyser les caméras de sécurité de la piste de bowling, ils vérifient si les caméras stationnées sur la 3rd Avenue et la 102nd Street ont pu enregistrer le moment de l’incident.