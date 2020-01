Villa Gesell: voisins et touristes ont fait une marche de voiles blanches à l’endroit où Fernando Báez Sosa est décédé

Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le bowling Le brique où, samedi matin, un groupe de rugbiers a battu des morts Fernando Báez Sosa, 18 ans. Avec des bougies blanches, au milieu de scènes de pleurs et de colère, ils ont fait une minute de silence, en plus de demander que des mesures soient prises après ce qui s’est passé.

“C’est une séance paisible, par amour et chacun avec une bougie”, je lui explique Gabriela Covelli à Infobae, principal promoteur de l’initiative. “Cela n’aurait pas dû arriver et nous ne pouvons pas le manquer et continuer nos vacances. Il y a toute une famille, il y a des amis, ce garçon a fait des rêves”at-il ajouté.

“Nous avons choisi cet endroit parce que nous sommes sur le trottoir en face, nous sommes du côté de l’amour, de la vie, de la justice, d’humaniser cette société”, expliqué par rapport au lieu de l’appel. Après ce qui s’est passé, Le Brique a continué son activité et sur le Web, vous pouvez toujours acheter des billets pour la même nuit.

A la porte du village de bowling voisin Villa Gesell, des touristes émus et même quelques amis de Fernando, ont quitté le des bougies allumées à la porte du complexe de danse, plongé dans un profond silence. L’initiative a été menée sur les Calle 3 et 102, au cœur de la station balnéaire.

«Nous voulons sensibiliser et demander au maire de décréter un jour de deuil, à Le Brique que s’excuser pour l’ouverture et continuez à faire la fête, parce que si une personne décède, personne ne peut faire la fête», A déclaré Gabriela, l’une des personnes les plus émues par ce qui s’est passé et qui, il y a quelques années, a dû perdre un enfant pour faute professionnelle.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé à l’intérieur du bowling, ce que je sais c’est que s’ils se sont conformés au protocole, alors le protocole ne fonctionne pas. Le Code civil parle de la responsabilité du propriétaire ou tuteur et de l’organisateur d’un événement et cette responsabilité n’atteint pas la porte. Si vous avez deux camps qui se battent dans une piste de bowling et que vous les faites sortir dans la rue, ce que vous faites, c’est essayer de vous débarrasser du problème », s’est-il plaint, à propos d’une tragédie qui, selon lui, aurait pu être évitée.