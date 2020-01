Vingt-huit nuances de chaussures – Scientific American Blog Network

L’année 2015 entrera dans les annales de l’histoire de la recherche sur la vision comme un moment décisif. dans laquelle Internet a découvert un phénomène visuel entièrement nouveau – une robe que la moitié du monde voyait en noir / bleu et l’autre moitié en blanc / or. S’il n’y avait pas eu les médias sociaux et sa façon particulière d’encadrer les conversations autour d’images partagées provenant de la foule, ce casse-tête visuel particulier aurait pu rester inconnu.

L’idée qu’un objet puisse ressembler à une couleur dans un ensemble de conditions d’éclairage et à une autre couleur dans un autre ensemble de conditions d’éclairage n’était pas nouvelle. Ce qui était unique à propos de The Dress, c’est que la même image, dans les mêmes conditions de visualisation exactes, était très différente selon les personnes. L’ambiguïté des couleurs n’est devenue évidente que lorsque la moitié des téléspectateurs étaient en désaccord avec l’autre moitié, ce qui est probablement la raison pour laquelle les médias sociaux ont été si cruciaux dans sa découverte.

Les scientifiques de la vision sont devenus bananes. Était-ce un artefact de différents écrans d’appareils? Cela avait-il à voir avec le sexe, la culture, l’éducation ou une autre catégorisation du cerveau et du personnage? Combien de personnes – exactement – ont vu l’image dans un sens ou dans l’autre? C’était une robe qui naviguait sur mille navires. Le domaine des sciences de la vision a finalement vérifié que le phénomène était bien réel et non un artefact des conditions d’observation. Bien que les mécanismes sous-jacents précis restent inconnus, même maintenant.

De même, des images en couleur ambiguës suivaient la robe, mais un obstacle majeur pour comprendre comment et pourquoi de tels effets existaient était que toutes les images étaient des douves. C’étaient des clichés heureux et accidentels créés par des affiches photo sur Internet. Les scientifiques ne pouvaient pas intentionnellement créer de nouveaux exemples soigneusement contrôlés pour une étude approfondie en laboratoire. Jusqu’à maintenant.

Comme nous l’avons signalé dans notre plus récente chronique Illusions dans Scientific American: MIND, le laboratoire de Pascal Wallisch, à l’Université de New York, a maintenant réussi à créer de nouveaux stimuli de couleur ambiguë, basés sur la théorie selon laquelle ce type d’illusion est dû à notre accumulation expérience de vie antérieure avec les objets spécifiques dans les images. C’est-à-dire que notre expérience visuelle antérieure avec des objets spécifiques biaise notre cerveau pour interpréter une image ambiguë d’une manière ou d’une autre, en fonction de la façon dont nous en faisons généralement l’expérience dans la vie.

Wallisch et son équipe ont choisi de tester leur théorie avec Crocs: des objets qui viennent dans beaucoup de couleurs (28 pour être exact), et que la plupart des participants à l’étude, sinon tous, connaissent. Plus précisément, les chercheurs ont mis deux couleurs différentes de Crocs côte à côte, tout en les faisant apparaître presque identiques dans des conditions d’éclairage opposées. Les Crocs roses et menthe (une nuance de vert) utilisés et les ont tous les deux rendus gris en variant les conditions d’éclairage: les Crocs roses ont été vus sous la lumière verte et les Crocs menthe ont été vus sous la lumière rose. Ainsi, les téléspectateurs pouvaient interpréter les Crocs comme étant gris – bien qu’ils soient roses ou menthe lorsqu’ils étaient vus sous une lumière blanche – en fonction de la couleur qu’ils supposaient être la source de lumière de la scène, en utilisant des indices des couleurs des objets environnants, qui étaient également éclairé sous le même éclairage spécial.

Dans le panneau A de la figure ci-dessous, vous pouvez voir deux paires de Crocs sous une lumière blanche. Le panneau B montre juste les Crocs menthe sous deux nuances de lumière rosée, et le panneau C montre les Crocs roses sous trois nuances de lumière verte. Notez que tous les Crocs apparaissent grisâtres sous des lumières colorées et que la couleur de la source lumineuse peut être déduite de la couleur des chaussettes à tube. Mais – et cela est essentiel – cette inférence n’est vraie que si vous pensez que les chaussettes tube sont généralement blanches (c’est-à-dire en raison de votre expérience passée avec les chaussettes tube). C’est la base des principaux résultats de l’étude. Lorsque les sujets pensaient que les chaussettes tubulaires étaient blanches, ils avaient tendance à voir la source de lumière comme colorée, et donc leurs systèmes visuels ont interprété en conséquence que les Crocs étaient également sous la même source de lumière et étaient donc colorés comme menthe ou rose. D’un autre côté, lorsque les observateurs ont vu les chaussettes tubulaires comme étant intrinsèquement colorées (pas blanches), ils ont eu tendance à voir la source de lumière comme blanche et ils ont interprété les Crocs comme gris. Les chercheurs ont interrogé les participants sur leur expérience passée avec les chaussettes et ont constaté que les personnes qui avaient déjà porté des chaussettes blanches (un vêtement commun) étaient statistiquement plus susceptibles d’interpréter les chaussettes comme étant blanches sous une lumière colorée, plutôt que grises sous des blancs lumière, et vice-versa.

A) WP: Crocs roses sous lumière blanche. WM: Crocs à la menthe sous lumière blanche. B) Mint Crocs sous deux teintes d’éclairage rose. C) Crocs roses sous trois teintes d’éclairage vert. Crédit: Gracieuseté de Pascal Wallisch.

Il s’ensuit que votre expérience avec les objets biaise la façon dont vous interprétez leur couleur dans des conditions d’éclairage ambiguë. Cette découverte peut être centrale pour comprendre les illusions d’ambiguïté des couleurs et, plus généralement, la perception des couleurs.

Découvrez le film YouTube d’une minute créé par Wallisch et son collaborateur Michael Karlovich pour plus d’exemples et d’informations sur cet effet perceptuel.

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=ne4exGYx_fo

