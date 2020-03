Violence à Guerrero: sept personnes ont été exécutées

Sept personnes, entre elles deux femmesétaient exécuté dans différents faits ce dimanche Chilpancingo et AcapulcoGuerrier

Selon des informations, vers 4 heures du matin, le corps à moitié nu, tir et avec signes de torture d’une femme sur la voie sud-nord du boulevard Vicente Guerrero, dans le environnement immédiat du 50 Bataillon d’infanterie, et devant la passerelle piétonne de la Colonie PRI Dans la capitale de l’Etat.

Pendant ce temps, dans une rue du colonie Les penseurs, à l’est de Chilpancingo, et à quelques pâtés de maisons de la résidence officielle de Maison Guerreroa été trouvé une autre femme abattue. Les corps des deux femmes étaient ému au service médical Coroner local comme inconnu.

Dans ce qui se passe de cela 2020, au moins 22 femmes ont été tuées à Guerrero et dans un cas, un auteur présumé a été arrêté.

D’un autre côté, jusqu’à présent ce jour, trois hommes ils ont été exécuté en différents points de Chilpancingo et deux plus dans Acapulco.

Sujets armés tués à un homme dans un véhicule dans la colonie Emiliano Zapata de la capitale de l’Etat. Tandis que un autre a été exécuté du côté de Boulevard Vicente Guerrero, en passant le pont Ayutla. Et autre sur la rue principale de la Colonie de PRD. Un autre a été blessé avec des balles dans la colonie Du point de vue.

En revanche, dans le Quartier de Bella Vistadans le port de Acapulcoun groupe de tueurs à gages ont tué deux jeunes hommes. Selon les rapports, le commande est entrée dans une maison situé sur la 5e rue et l’avenue Acapulco, où tué un homme et en sortant vers l’autre, dont le corps gisait sur le trottoir. Le personnel du bureau du procureur général (FGE) était chargé de conduire les expertises correspondantes dans chaque cas.

À peine le 2 févrierun Américain il a été tué et un autre blessé après avoir été attaqué avec des balles à Acapulco. Le porte-parole de la Coordination d’État pour la reconstruction de la paix, Roberto Álvarez Heredia, a déclaré que lors de l’entretien avec le ministre blessé, il leur a dit que Il a été invité à manger par l’autre américain à sa maison, vers 17 h 00 six hommes sont arrivés sur les lieux et les ont abattus.

Des éléments du bureau du procureur se sont rendus au domicile de Colonia Vista Hermosa où ils ont trouvé le corps de la victimeainsi qu’un laboratoire de traitement des drogues avec diverses plantes apparemment de marijuana. Ils ont également trouvé paquets de cocaïne et ustensiles pour condenser la cocaïne dans craquer.

Acapulco est une des municipalités du Mexique les plus touchés par la violence. La chiffre de crimes continue d’augmenter dans l’État de Guerrero et la ville côtière a un Taux 106,63 homicides par tous les 100 000 habitants.

Dans 2017 Je sais situé comme la troisième ville la plus violente du monde, selon le rapport annuel Conseil citoyen pour la sécurité publique et la justice pénale. Seulement dans 2018 le port enregistré 874 homicides, 11 de plus qu’en 2017.

En 2018, un total de 200 entreprises ont été fermées à provoquer de la violence et insécurité, selon le président de la Chambre nationale de commerce (Canaco), Roberto Jacinto de la Cruz.

Le passé 23 janvier, 19 enfants ont été présentés comme police communautaire dans la municipalité de Chilapa de Álvarez et José Joaquín de HerreraGuerrier Il s’agit du nouveaux membres du coordinateur régional des autorités communautaires (CRAC-PF): moins de de 6 à 15 ans vieux et maintenant ils sont formé pour combattre la violence qui frappe la région.

Chacun d’eux a été présenté pour la Coordinateur régional dans une genre de pratique militaire dans laquelle ils ont présenté leurs armes et ils ont porté le uniforme de la Police communautaire. «¡¡Armes d’épaule, Il a été déjà l’une des commandes reçues pendant l’exposition Chacun des enfants a tenu son arme, qui dans certains cas était presque aussi gros qu’eux.