Violence aux heures de grande écoute: le défi de l’acteur «séparé» dont le personnage maltraite sa femme

Bruno Pedicone Il faisait la saison avec le travail Un ennemi du peuple quand ils l’ont appelé pour faire un casting pour le nouveau pari de Polka qui a été enregistré à la fin de l’année. A cette époque, ils lui avaient dit d’auditionner pour un personnage de Separadas, la fiction dans laquelle ils jouent Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi et Julieta Nair Calvo.

Après avoir vu leur performance, ils ont décidé que leur rôle en serait un autre: jouer un homme qui exerce une violence psychologique contre sa femme, joué par Cherri. L’acteur est venu de faire Le Veron Tiger, unitaire avec Julio Chávez dans Polka. “Je suppose qu’ils avaient vu qu’il pouvait réussir la violence”, dit-il dans une interview exclusive avec Teleshow.

«C’est toujours un défi d’incarner un méchant dans l’histoire, car vous savez que les gens ne sympathisent guère avec vous. Ils ne vous aiment pas parce que vous êtes là pour leur montrer quelque chose qu’ils n’aiment pas voir et en même temps c’est nécessaire. Surtout lorsque le thème est basé sur une question aussi importante et urgente que la violence de genre est aujourd’hui dans notre société », poursuit l’acteur de 33 ans qui vit à Núñez.

“Pour moi, c’est une grande responsabilité de faire face à ce personnage et je le prends avec le plus grand engagement. Je pense que c’est formidable que Polka ait été encouragé à rendre visible et à mettre à l’écran un sujet si délicat et en même temps si nécessaire à voir. Afin de nous identifier tous dans ce type de liens toxiques. Premiers hommes, pour repenser et réaliser que par notre paradigme éducatif et culturel, nous exerçons souvent une violence qui n’est pas nécessairement toujours physique. Que c’est psychologique, émotionnel et que, néanmoins, c’est toujours de la violence. Même dans certaines attitudes ou pensées que l’on peut classer comme non pertinentes. Nous devons ouvrir les yeux et essayer de nous déconstruire“, souligne qui dit qu’il y travaille” pour devenir une version “de lui-même avec les autres.

Bruno souligne que depuis la création de la fiction et a montré les premières scènes de Maxi Cela a eu beaucoup d’impact sur les réseaux sociaux. «J’ai reçu des messages disant qu’ils détestaient mon personnage. Au début, il a généré une contradiction entre peur que les gens ne discernent pas entre le personnage et l’acteur, Qui pense que nous sommes les mêmes, que je suis celui-là. Et, d’autre part, cela me donne un sentiment agréable que mon personnage est crédible et que je fais bien mon travail. »

Pedicone a participé à Les riches ne demandent pas la permission, Parmi les cannibales, Crazy x you, Kally Mashup et Battement de coeur, entre autres. «C’est mon premier personnage avec continuité dans un strip quotidien. Je viens du bâton de théâtre dans ma formation et mon expérience de travail. Issu de la réalisation d’un classique en tant qu’ennemi du peuple, on est habitué à un autre rythme de travail, tout aussi intense et exhaustif mais une autre dynamique. Ce que j’aime dans la télévision, c’est qu’elle vous invite à résoudre immédiatement et à être attentif, c’est une excellente formation pour l’acteur », reflète qui est en relation avec l’actrice Melania Lenoir. «Je l’admire et la respecte beaucoup», dit-elle à propos de son partenaire.