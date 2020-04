Violeur de fille. Il se cachait entre les draps mais c’était inutile

Violeur de fille. La mineure se cachait de son violeur présumé entre les draps, mais c’était inutile. Ils assurent que l’agresseur a attendu que sa femme s’endorme pour aller retrouver la petite fille. Quand il a été découvert, González s’est enfui, mais en quelques mois, ils l’ont trouvé

Violeur de fille. Ceci est un rapport de Mario Guevara. Une hispanique de Géorgie a une histoire terrible à raconter malgré son jeune âge.

Et c’est qu’à partir de l’âge de six ans, elle a subi une série d’abus sexuels qui auraient été commis par son beau-père.

La mineure a déclaré aux enquêteurs que, parfois, lorsque son agresseur présumé s’approchait d’elle, elle tentait de se cacher dans sa chambre, parfois dans son placard et parfois sous ses draps, mais qu’il la retrouvait toujours.

La mineure a déclaré aux autorités que l’individu était le partenaire actuel de sa mère, un homme de 40 ans identifié comme Juan González.

Tout a été découvert en novembre de l’année dernière parce que la mineure a avoué à l’un de ses professeurs que son beau-père s’occupait d’elle.

Il a tardé à dire cela, peu de temps après, lorsque les travailleurs sociaux du comté de Muscogee sont arrivés chez lui, avec plusieurs policiers de la ville de Columbus.

Interrogée par des détectives, la jeune fille leur a dit que la première fois qu’elle aurait été pénétrée, elle n’avait que 6 ans et que, depuis lors, l’homme l’a sporadiquement approchée pour répéter la violence.

Tout semblait se passer la nuit, quand toute la famille était à la maison. L’homme aurait attendu que sa femme s’endorme et serait parti pour la chambre de la jeune fille.

La petite fille a déclaré qu’elle avait osé le dénoncer car la dernière fois qu’elle l’avait violée, tout ce qu’elle avait fait lui faisait trop mal et elle craignait que cela ne se reproduise.

D’une manière ou d’une autre, González s’est rendu compte que les autorités étaient chez lui et il n’est plus revenu. Quand ils sont allés le chercher au travail, il n’était pas là non plus et il a cessé de répondre à son téléphone.

La police lui a délivré un mandat d’arrêt et l’a remis au bureau des maréchaux américains.

Les enquêteurs ont finalement réussi à le localiser la semaine dernière, se cachant dans une maison de la ville de Harrisonburg (Virginie) et l’ont poursuivi, réussissant à l’arrêter sans incident.

Depuis lors, González est derrière les barreaux, accusé d’inceste, de sodomie aggravée et d’agression sexuelle contre un mineur, entre autres.

En raison de la gravité des accusations, l’accusé s’est vu refuser toute possibilité d’être libéré sous caution afin qu’il n’essaye plus de fuir et qu’il ne puisse pas tenter d’intimider la victime ou sa famille.

Il est prouvé que la majorité des abus sexuels sont commis par des proches ou des connaissances des personnes concernées, des personnes qui semblent normales, contrairement à ce que beaucoup pensent, que les viols ne sont commis que par des criminels choisis au hasard.