Visite surprise d’Alberto Fernández à Mar del Plata: il a rencontré Kicillof et des producteurs de théâtre

Le président de la Nation, Alberto Fernandez, est arrivé de façon inattendue ce dimanche pour Mar del Plata et est allé dans un complexe Chapadmalal, où était votre partenaire, Fabiola Yáñez, qui était à cet endroit pendant deux jours.

Ces derniers jours, la rumeur avait couru sur une éventuelle visite du président à la ville thermale pour accompagner le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, lors du lancement de la saison estivale. Enfin, ce n’est ni à San Bernardo ni à Mar del Plata, les deux localités où le président de province est devenu président.

Cependant, un jour plus tard, Fernández a voyagé pour rencontrer le gouverneur de Buenos Aires sur la côte, avec le ministre du Développement social de la province de Buenos Aires, Fernanda Ravertaet un groupe de producteurs de théâtre.

Le président d’Aerolineas Argentinas et le producteur de théâtre ont participé à la réunion, Javier Faroni, et le Ministre des Sports et du Tourisme de la Nation, Matías Lammens. Les deux sont sur la côte en raison du lancement de la saison.

Le chef de l’État était déjà avec Kicillof il y a peu de temps, quand il l’a reçu à la Casa Rosada lors de la discussion de la loi fiscale dans la province de Buenos Aires. Les relations entre les deux se sont progressivement améliorées depuis la campagne électorale vers cette partie, et ils ont des contacts fréquents par téléphone.

La dernière fois que Fernandez était dans la ville, c’est lorsqu’il a dirigé la clôture de la campagne avant les élections générales d’octobre. Depuis lors, il n’était pas revenu sur la côte. Aujourd’hui, de façon surprenante, il s’est rendu pour effectuer une série de réunions politiques, puis rencontrer sa femme.

